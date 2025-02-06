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Какое в Украине сейчас соотношение мужчин и женщин: демограф удивил объяснением

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Какое в Украине сейчас соотношение мужчин и женщин: демограф удивил объяснением

Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ/коллаж ТСН.ua

Демограф Александр Гладун считает, что на сегодня соотношение мужчин и женщин в Украине может быть одинаковым. Он объяснил причины.

Демограф, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун рассказал, что на 2024 год в Украине примерно одинаковое соотношение мужчин и женщин.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Александр Гладун отметил, что в 2024 году ученые разработали несколько сценариев развития событий в зависимости от того, когда закончится война.

"По оптимистическому прогнозу, на начало 2025 года, было примерно одинаковое число в соотношении мужчин и женщин, но имеем немного больше женщин. По среднему варианту прогноза - 51% женщин и 49% мужчин. Примерно такие же цифры в пессимистическом прогнозе. Здесь стоит отметить, если по подсчету населения Украины мы даем погрешность в миллион человек, то в соотношении мужчин и женщин, относительная погрешность будет больше. Все зависит от интенсивности боевых действий, которые мы прогнозировать не можем", - пояснил он. 

Ученый отметил, что такое соотношение связано с тем, что женщины уезжают из Украины, тогда как на фронте в большинстве погибают мужчины. 

Интервью с Александром Гладуном можно прочитать по ссылке.

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