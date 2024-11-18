Какое влияние будет иметь применение дальнобойных ракет по территории России на ход войны – эксперт ответил

На этом этапе войны применение дальнобойных ракет для ударов в Курской области РФ не окажет решающего влияния на сроки окончания войны, однако окажет влияние на фронте в будущем.

Об этом глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан сказал в комментарии ТСН.ua.

По мнению эксперта, решение президента США Джо Байдена несколько запоздалое, однако до сих пор важное.

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"На данном этапе войны применение этих дальнобойных ракет для ударов по территории России (в Курской области) не будет оказывать решающего влияния на сроки окончания войны. Однако безусловно, это составляющая украинской победы в будущем, собственно как это было указано в плане президента Украины, где кроме этого пункта было еще 6 других не менее важных", – рассказал Кузан.

Снятие этих ограничений значительно усилит украинские ударные способности, что повлияет на фронте в будущем.

"В первую очередь для отражения атак российско-КНДРовской группировки на Курщине. В частности, для ударов по штабам и командным пунктам, складам вооружения и местам дислокации личного состава, уничтожения логистики, что снизит наступательный темп врага", — объяснил эксперт.

В настоящее время россияне перебросили на это направление одни из лучших подразделений воздушно-десантных сил. В частности, украинские силы воюют против 810 и 155 бригады морской пехоты, 83 бригады, 106 дивизии и 76 дивизии ВДВ, которые усилены другими российскими подразделениями и северокорейскими силами. По данным украинской разведки, 20 ноября российские силы впервые привлекут силы КНДР для атаки в Курской области.

"Очевидно, что россияне хотят как можно быстрее ликвидировать украинскую зону контроля на Курщине. Именно поэтому администрация США отменила ограничения, ограничившись Курской операционной зоной", — считает Кузан.

Однако, отметил он, стоить помнить о факторе количества ракет ATACMS в украинских арсеналах, что не менее важно для эффективного поражения целей в тылу россиян.

"Если применение ракет ATACMS поможет СОУ отразить российские контратаки в Курской области, то такое решение Джо Байдена будет иметь положительные последствия для возможных будущих переговоров, которые могут быть инициированы новым президентом Дональдом Трампом. Контроль этих российских территорий украинскими силами – это сильная переговорная позиция, которую Кремль пытается как можно быстрее лишить Украину. Поэтому снятие подобных ограничений может оказать влияние не только на поле боя, но и на политической арене", – объяснил эксперт.

А еще это может оказать эффект на международную поддержку Украины, прежде всего на стирание "красных линий" в отношении России, которые каждый раз "перерисовываются".

"Россия постоянно угрожает решительным ответом на любые шаги Украины и украинских союзников, которые несут риски для Москвы. Так было с передачей первых систем HIMARS, крылатых и баллистических ракет, самолетов F-16. Это же касалось разрешения ограниченного применения американского вооружения для ударов по территории РФ в мае 2024 года, подобные угрозы будут звучать и сейчас. На деле же ситуация не изменится, об этом свидетельствуют предыдущие российские угрозы потенциальных украинских ударов вглубь России, в частности по оккупированному Крыму, который в российской Конституции является российской территорией, такой же, как Курск или Белгород", – рассказал Кузан.

К слову, по мнению бывшего высокопоставленного чиновника НАТО Николаса Уильямса, отмена ограничений на применение украинскими войсками дальнобойного оружия американского производства вглубь территории РФ "имеет большое значение для конечной игры".

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