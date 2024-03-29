Какая главная цель Путина и когда он нанесет следующий массированный удар по Украине: Жданов ответил

В ночь на 29 марта Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. Под ударом снова оказалась энергетика. Повреждения произошли в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях. В некоторых регионах применены аварийные отключения света.

Чем атака была особенной, зачем Россия продолжает атаковать украинскую энергосистему, какая цель Путина и когда враг может нанести следующий удар, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Ракетный удар 29 марта

По словам Олега Жданова, последнюю атаку можно считать комплексной. Враг нанес массированный ракетный удар в комбинированном варианте, как это было в предыдущие дни марта.

"Из особенностей можно отметить дальность полета ракет и продолжительность пребывания в воздухе беспилотников. Дистанция Х-101 составила более двух тысяч километров. Беспилотники, если считать время обнаружения пусков, восемь с половиной часов находились в нашем воздушном пространстве”, – рассказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что Россия целенаправленно уничтожает нашу энергосистему и наносит основной удар по самым слабым местам – тепло- и гидрогенерации. Без них атомные станции не могут работать.

"Они не могут реагировать на пиковые нагрузки системы. Для этого существует тепловая и гидрогенерация, выравнивающая эти нагрузки. Если их нет, то на энергоблоках могут происходить аварийные отключения. Тогда мы остаемся вообще без света. Тогда даже малый бизнес не сможет работать. Те, к примеру, кто в гаражах на коленках собирают дроны, для этого нужно паяльник включить, электрические приборы – это все остановится. Я уже не говорю о большой экономике”, – говорит Олег Жданов.

По его словам, российская армия целенаправленно терроризирует украинское население, оставляя без света и воды.

"Они даже не по военным объектам, не по складам бьют. Для населения же отсутствие воды – это резкое ухудшение эпидемиологической обстановки, что может привести к техногенным катастрофам больших масштабов. Это геноцид по отношению к нам с принуждением к капитуляции”, – рассказал военный эксперт.

Какая главная цель Путина

Олег Жданов считает, что главная цель российского диктатора Путина – блэкаут в украинских городах. И он будет атаковать их, пока не добьется ее.

"Несколько областей уже временно перешли на графики отключения электроэнергии. Промежуток между ударами очень небольшой, мы не успеваем восстановиться, они продолжают уничтожать. И таким образом наступит такой момент, когда может произойти блэкаут в большей части страны. А дальше что? Он ждет, когда мы придем к нему на переговоры. Условия капитуляции мы с вами знаем – Украина полностью переходит под политический контроль России и ликвидируется как государство", – рассказал военный эксперт.

Почему "Кинжалы" долетели до целей

Что касается ракет "Кинжал", Х-22 и "Искандер-М", мы их сбиваем только в том случае, когда они попадают в зону действия комплексов Patriot и SAMP/T, говорит Олег Жданов.

“Насколько я понимаю, ни у одного региона Украины, кроме Киева, нет таких комплексов. У нас всего три Patriot и есть еще один комплекс SAMP/T. Только они могут сбивать баллистические или аэробалистические ракеты. Поэтому они достигают своих целей в любом уголке Украины, за исключением Киева”, – рассказал военный эксперт.

Когда Россия может нанести следующий удар

По словам Олега Жданова, российская армия вряд ли сможет повторить массированный удар по Украине уже сегодня, в ночь на 30 марта.

"Если смотреть по статистике, то между первым и вторым ударом в марте были сутки, они повторили на следующий день. А сегодняшний налет они готовили пять суток, с 24 марта. Трудно сказать. Думаю, что несколько суток им потребуется для того, чтобы подготовить следующий налет. Здесь еще есть некоторые особенности", – говорит военный эксперт.

Он отметил, что сегодня враг применил 11 самолетов и 22 ракеты. То есть больше двух ракет на самолет россияне уже не цепляют.

"Это говорит о техническом состоянии самолетов, они просто не могут. А вообще полная нагрузка – восемь десять ракет на один самолет, и так было в самом начале. По восемь ракет они цепляли на каждый самолет Ту-95. Сегодня – максимум две ракеты. То, что долетело 21, говорит о том, что одну они где-то потеряли. Либо она сама отвалилась и упала, либо она из-за технической неисправности не долетела до нашего воздушного пространства. Так как самолет никогда не нагружается ассиметрично, должен быть баланс. Иначе пилотам очень тяжело держать в воздухе. Я думаю, что несколько суток им потребуется, чтобы подготовиться к следующему удару", – говорит Олег Жданов.

Удары по энергетике были отложены

По его словам, ошибкой было считать, что Россия будет атаковать энергетическую инфраструктуру только в зимний период, чтобы "заморозить" общество.

"Еще может быть такой вариант, что удары по энергетике были отложены Россией по двум причинам. Возможна политическая причина, потому что они не могут быть уверены в 100% в успехе ударов. Чтобы не портить картинку перед выборами, возможно, это было перенесено на весну”, – говорит военный эксперт.

Военная причина, по словам Олега Жданова, тоже может быть. К примеру, причина в российских самолетах А-50, которые сбила украинская армия.

"Они в основном разведывали наши системы противовоздушной обороны, чтобы разработать маршруты для движения ракет и "Шахедов". Сегодня, например, некоторые источники говорят, что накануне массированного ракетного удара в воздушном пространстве Украины было до 140 разведывательных БпЛА. То есть они пытались раскрыть нашу систему ПВО для того, чтобы разработать маршруты. А судя по тому, что мы сбивали крылатые ракеты и "Шахеды" во Львовской области, еще в пять часов утра они туда долетели, они поработали неплохо. Проложили маршруты там, где они смогли долететь до районов, куда и хотели их отправить. Для нас это огромная проблема сегодня", – рассказал Олег Жданов.

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