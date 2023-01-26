Какая стратегия россиян на Луганщине: аналитик заявил о страхе врага по поводу Сватово-Кременной

Сегодняшняя тактика врага не приносит ему каких-либо достижений, зато россияне несут большие потери в живой силе.

Оккупанты в Луганской области пытаются помешать движению ВСУ на Кременную, ведь опасаются, что украинские войска окончательно перережут столь важный для обороны врага рубеж Сватово-Кременная.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко.

Как и в районе Бахмута, Соледара, россияне сейчас в Луганской области делают основную ставку на массированное применение большого количества пехоты.

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"На Луганском направлении противник пытается проведением каких-то контрнаступательных действий помешать движению наших войск на Кременную и окончательному перерезанию рубежа Сватово-Кременная, который для противника очень важен с точки зрения обороны. Противник пытается наращивать группировки в живой силе. С точки зрения его тактики в районе Бахмута, Соледара и так далее, сейчас наш противник основную ставку делает на массированное применение больших масс пехоты с ограниченной поддержкой со стороны артиллерии и с очень низкой поддержкой боевыми бронированными машинами", – описал ситуацию военный аналитик.

Он отметил, что таких действий врага можно ожидать на разных направлениях. Однако эта стратегия россиян не приносит им преимуществ, при этом наносит потери.

"По опыту Соледара, Бахмута, мы можем говорить, что такая тактика не приносит противнику каких-либо ощущений преимуществ и достижений, но характеризуется большими потерями в живой силе. На текущем этапе войны ставка нашим врагом делается именно на массированное применение живой силы", – резюмировал Левченко.

Напомним, по оценкам Института изучения войны, российские оккупанты готовятся провести решающую контратаку в Луганской области, чтобы помешать продвижению ВСУ на Кременную и отбросить их. Поэтому враг пытается рассредоточить украинские подразделения, заставляя их реагировать на атаки на других направлениях.

По словам генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, российские войска пытаются собрать так называемый бронированный кулак из в основном подготовленных мобилизованных и планируют атаковать Донетчину и Луганщину.

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