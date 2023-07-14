Какой будет цена на газ в новом отопительном сезоне: в "Нафтогазе" рассказали, вырастут ли тарифы

Цену на газ для населения не будут повышать, по крайней мере, до первого мая 2024 года. Компания "Нефтегаз" продлила действие тарифа "Фиксированный" на ближайший отопительный сезон. Следовательно, один кубический метр голубого топлива для бытовых потребителей и дальше будет стоить 7 гривен 96 копеек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Цена на газ сохранится в новом отопительном сезоне

По крайней мере, на ближайший отопительный сезон тарифы на газ для населения повышать не будут. Группа компаний "Нафтогаз", которая обеспечивает энергоресурсом 12 с половиной миллионов домохозяйств, сохранила тариф "Фиксованный" — чуть меньше восьми гривен за куб газа.

"Я хочу успокоить всех украинцев. "Нафтогаз" не планирует увеличивать цену на газ для населения в этом отопительном сезоне, следующей зимой. Поэтому украинцы могут быть уверены, что их платежки не будут расти", — говорит председатель правления "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Местные власти поддерживают решение "Нафтогаза"

Приветствует решение "Нефтегаза" не повышать цену на газ и городской голова Николаева Александр Сенкевич. Мэр города, значительно пострадавшего от российских атак, отмечает — такой шаг поддержит не только оставшихся в стране украинцев, но и временно уехавших.

"Особенно тяжело тем людям, которые находятся за границей, фактически им нужно платить за недвижимость за границей, а также оплачивать за отопление в квартирах, в которых они временно не живут", — говорит Александр Сенкевич.

"Нафтогаз" призывает украинцев своевременно платить за предоставленные услуги

Председатель правления "Нафтогаза" отмечает — эта компания является важным налогоплательщиком в государственный бюджет, а значит, регулярная уплата за газ и отопление — это прямая помощь государству во время войны.

"Нефтегаз" выполняет и другую функцию, он является огромным предприятием, которое платит налоги и эти налоги необходимы государству, необходимы государственному бюджету, поэтому эти вещи они связаны между собой и я уверен, что наши потребители ответственно относятся и будут относиться к этому", – отмечает председатель правления "Нафтогаз".

Нужно работать над энергоэффективностью

Опрошенные ТСН киевляне уверяют – регулярно платят за газ. А в "Нафтогазе" напоминают — какими бы ни были тарифы на газ, стоит постоянно работать над энергоэффективностью — в частности, утеплять дома.

"Наш подход, что города каждый год будут потреблять на 10% меньше, чем в предыдущем году, чтобы стимулировать энергоэффективные меры", — отмечает Алексей Чернышев.

Во время войны газ не будет дорожать — уверяют в компании, но и после победы Украины к вопросу ценообразования будут относиться так, чтобы не нанести финансовый удар по украинцам.

Напомним, в Министерстве энергетики готовятся к сложному отопительному сезону, учитывая, что в тактике российской армии, разрушающей ракетными ударами энергетическую инфраструктуру Украины, ничего не изменилось.

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