Какой будет эта зима на фронте и почему важно не дать врагу отдохнуть — Маломуж раскрыл детали

Нынешняя зима будет отличаться от прошлой, ведь ВСУ сегодня знают силы и средства противника, какие у него есть резервы и какие возможности он может задействовать на фронте. Также среди преимуществ новейшая техника, которую украинские защитники получили от партнеров.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

Новейшая техника

"В первую очередь, мы создали систему с задействованием средств из разных советских моделей, которые были на вооружении армии, соответственно модернизированной техники, поступившей из стран Восточной Европы — Польши, Чехии, Словакии, частично Румынии, Болгарии, а также других стран", — сказал Маломуж.

"Понятно, что это более новейшая техника и особенно военные средства стран НАТО более высокого уровня, которые действительно были сформированы за счет вооружения США, Франции, Великобритании, Германии, Италии и других стран", — отметил он.

"Это то, что сегодня уже поступило нам за счет нескольких системных заседаний в формате "Рамштайн", которые определили потребности, учли возможности РФ и их составляющую, особенно обесценение их высокоточного вооружения", — прокомментировал генерал.

"Не дать врагу отдохнуть"

"Поэтому мы сегодня знаем силы и средства противника, какие у них есть резервы и какие возможности они могут задействовать на фронте по защите энергообъектов, защите крупных городов, защите портовой инфраструктуры", — рассказал он.

“А самое главное – во время проведения наступательных операций мы будем уничтожать все центры управления, все резервы, которые будут подтягиваться под конкретный сектор, где мы будем проводить наступательные операции и формировать мощные ударные группы в перспективе, которые не будут давать врагу не только отдохнуть, но и отдохнуть. даже оправиться, чтобы провести контратаки», — заметил Маломуж.

“Сегодня ни одна контратака не имеет большого успеха. Я думаю, это свидетельство того, что у нас система огневых средств и эффективного руководства войсками, а также очень мощная разведка, которая вычисляет в режиме онлайн все действия противника, обеспечивают такой приоритет», – резюмировал генерал.

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