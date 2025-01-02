Какой будет пенсия в 2025 году: размер "минималки" и требования к стажу в Украине

Какой будет пенсия в 2025 году, будет ли индексация пенсий, сколько лет стажа нужно для выхода на заслуженный отдых, лишат ли прокуроров заоблачных пенсионных выплат – все детали в эксклюзиве TSN.UA.

Деньги на пенсии есть! Зеленский успокоил украинцев. Власти анонсировали реформирование пенсионной системы уже в этом году. Но какой будет пенсия в 2025 году, будет ли индексация пенсий, сколько лет стажа нужно для выхода на заслуженный отдых, лишат ли прокуроров заоблачных пенсионных выплат и какая минимальная пенсия в странах ЕС? Все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Деньги на пенсии есть

Согласно госбюджету-2025, в этом году минимальный размер пенсий не изменится. Более того, прожиточный минимум и социальные выплаты останутся неизменными до 2028 года. Напомним, что сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривну для людей без стажа, минимальная зарплата – 8000 гривен, прожиточный минимум – 2920 гривен. Однако все пенсии будут выплачены. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что средства для выплат в Украине есть. Об этом он сказал 19 ноября во время выступления в Верховной Раде.

Индексация пенсий

Примечательно, что индексация пенсий в 2025 году все-таки будет. По словам эксперта Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, пенсии в Украине могут повысить в марте примерно на 10-12%. Однако, даже если пенсия в 2025 году будет повышена, для большинства пенсионеров изменения будут незначительными. Ведь при размере выплат в 3 тысячи гривен индексация на 12% ощущается слабо.

Пенсию могут забрать?

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В то же время, в законопроекте о государственном бюджете на 2025 год правительство предлагает забрать деньги с банковских счетов пенсионеров-переселенцев, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года, если они не прошли идентификацию. То есть Ощадбанк обяжут перечислить остатки средств на пенсионных счетах ВПЛ, открытых в этом банке, обратно в ПФУ.

Кроме того, пенсионеры, которые находятся за рубежом, могут в ноябре пройти процедуру физической идентификации и подтвердить свое право на пенсию. Выплата пенсии таким пенсионерам будет осуществляться на текущие счета банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения ими до 31 декабря каждого года физической идентификации.

Напомним, что следующая индексация пенсий в Украине состоится в марте 2025 года. Предварительно, пенсии могут повысить на от 10% до 17%.

Трудовой стаж

Требования к минимальному стажу для выхода на пенсию в 2025 году также возрастут. Если вы захотите выйти на пенсию в 60 лет, то ваш трудовой стаж должен быть минимум 32 года; в 63 года – от 22 до 32 лет стажа; в 65 лет – минимум 22 года стажа.

Чем позже пенсионер выходит на заслуженный отдых, тем выше размер денежной помощи. Поэтому сумму выплат можно увеличить, если отсрочить выход на пенсию.

Пенсионная реформа

В 2025 году украинцев ждут два этапа повышения пенсий: индексация, которая состоится в марте, и поднятие размера выплат для некоторых пенсионеров летом. Впрочем, увеличение соцвыплат возможно после изменений в законодательстве. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона "Єдині новини". По ее словам, повышение пенсий больше всего коснется украинцев, которые давно вышли на пенсию.

"Они все получат увеличение. Это будет зависеть от размера ЕСВ, который уплачивается, и стажа", – подчеркнула чиновница. Министр также отметила, что большие пенсии не будут урезать.

Также Жолнович анонсировала пенсионную реформу, которую должна принять ВРУ.

Старт пенсионной реформы может состояться уже в 2025 году. Об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете Украины на 2025 год", который правительство доработало и направило для второго чтения в парламенте. В пункте 31 этого законопроекта поручается Кабинету министров Украины "осуществить мероприятия по введению с 1 июля 2025 года пенсионной реформы". В правительстве и парламенте давно говорят о необходимости введения накопительной пенсионной системы в дополнение к действующей в Украине солидарной. В частности, предлагается часть Единого социального взноса (ЕСВ), который платят работодатели (22% от зарплаты), направлять на накопительный счет работника. И дополнять этот счет добровольными взносами и взносами от государства. Однако есть и другие варианты.

Накопительная пенсионная система

В Верховной Раде еще в апреле 2023 года был зарегистрирован законопроект № 9212 "О накопительном пенсионном обеспечении" от большой группы депутатов. Но через год, в апреле 2024 года, он не набрал в парламенте достаточного количества голосов и был возвращен на доработку. Соответственно, если законопроект доработают и повторно внесут на рассмотрение парламента, то он будет существенно изменен. Согласно той редакции, которая пока находится на сайте Верховной Рады, предлагается работодателям перечислять часть средств ЕСВ работников, еще не достигших возраста 55 лет, на их накопительные счета в такой пропорции:

в первый год — 1% (с 22% ЕСВ);

во второй год — 1,5%;

в третий год — 2%.

Эти деньги становятся собственностью человека, на имя которого открыт накопительный счет, а наследники смогут их получить, если человек умрет раньше времени.

При этом предполагается, что накопительные счета "на паритетных началах" в первые три года будет также пополнять государство — до 3% от размера средней зарплаты. В законопроекте также предусмотрено, что в первый год существования такой системы государство потратит на это почти 31 млрд грн. Работник также сможет добавлять дополнительные собственные деньги на накопительные счета, чтобы его будущая пенсия была выше. А накопленные на счетах денежные средства планируют инвестировать, чтобы они увеличивались, перекрывая темпы инфляции.

Новый законопроект Минсоцполитики

Кроме того, Минсоцполитики разработало свой законопроект, который пока правительство не вносило на рассмотрение парламента. Согласно ему, накопительную пенсионную систему планируется ввести с 1 января 2026 года. В этом законопроекте предусмотрены другие размеры и источники взносов на накопительные счета работников:

в первый год — 1% с ЕСВ и 1% с НДФЛ (налог на доходы физических лиц);

во второй год — 2% с ЕСВ и 2% с НДФЛ;

в третий год и дальше — 3% с ЕСВ и 3% с НДФЛ.

Эти средства должны платить работодатели за работников до достижения ими 55-летнего возраста. Чтобы получить большую пенсию, граждане смогут также дополнительно вносить на накопительный счет собственные средства. В течение первых трех лет эти накопительные счета аккумулируются в государственном инвестиционном фонде, а потом гражданин самостоятельно сможет выбрать, где ему их хранить, в том числе и в негосударственном фонде. Но в этом законопроекте поддержка накопительных счетов граждан софинансированием со стороны государства не предусмотрена.

В результате пенсионной реформы каждый человек в будущем получит возможность получить пенсию не ниже 60% своего заработка, что соответствует европейскому уровню, отметила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

"Это уровень хороших европейских стран. Ты платишь определенные взносы в накопительную систему или в солидарную, и на пенсии из этих сбережений тебе выплачивают примерно 60% того заработка, который ты имел на протяжении жизни", – говорит чиновница.

Реформирование системы спецпенсий

В конце октября председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова внесла в Верховную Раду законопроект №12165 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по пенсионному обеспечению отдельных категорий работников (служащих)". В нем, в частности, предлагается изъять из закона о судоустройстве нормы о пенсионном обеспечении судей и изменить законодательство о спецпенсиях.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью является "установление единых условий перерасчета пенсий, независимо от закона, по которому исчисляется пенсия, в том числе прокурорам, а также единых условий назначения пенсий за выслугу лет после увольнения с должности/службы".

Необходимость принятия этого закона обосновывается тем, что в Украине сложилась ситуация, при которой из-за разного применения норм пенсионного законодательства за последние 10 лет увеличилось количество исков в суд о назначении и установлении по решению суда пенсий, в первую очередь прокурорами. Поэтому, в законопроекте предлагается следующее:

пенсию за выслугу лет назначать прокурорам после их увольнения из органов прокуратуры;

пенсии для силовиков и работников прокуратуры пересчитываются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения, определяемый в соответствии с абзацами второго и третьего ч. 2 ст. 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

ввести в действие с 1 января 2025 года ч. 5 ст. 61 Закона Украины "О правотворческой деятельности", которая предусматривает, что в случае если норма закона была признана Конституционным судом Украины неконституционной, это не дает основания судам использовать при принятии решений нормы законов, которые уже не действуют;

законодательно определить, что изменения в пенсионное законодательство могут осуществляться исключительно отдельным Законом о внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Европейские пенсии

Примечательно, что в Европе нет единой для всех стран системы пенсионного обеспечения. В большинстве стран ЕС используют несколько систем одновременно: солидарные, накопительные, правительственные, негосударственные и страховые. Пенсионеры могут участвовать сразу в нескольких системах и, соответственно, получать пенсионные выплаты из нескольких источников.

В каждой европейской стране разные параметры и возможности, влияющие на размер пенсий ее граждан. Однако общий принцип сохраняется — чем больше стаж, зарплаты и взносы, тем больше размер пенсии.

Общий трудовой стаж, необходимый для назначения пенсий, как и возраст выхода на пенсию, в странах ЕС также разные. Так, в Германии, Франции, Дании, Швеции, Норвегии нужно иметь стаж не менее 40 лет, в Испании — 37 лет, а в Польше — всего 20 лет для назначения минимальной пенсии. Самые высокие средние пенсии существуют в таких странах, как Люксембург (3000 евро), Швейцария (2400 евро), Норвегия (2000 евро), Дания (1800 евро), Германия (1400 евро) и Франция (1200 евро). Самые низкие — в таких странах, как Венгрия (400 евро), Латвия (390 евро), Румыния (350 евро) и Болгария (300 евро).

В Украине размер средней пенсии по состоянию на 1 июля 2024 года, по данным ПФУ, составляет 5816 грн (140 евро).

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПЕНСИЯ В 2025 ГОДУ: размер "минималки" и требования к стажу в Украине

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