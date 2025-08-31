Какой будет погода в сентябре: синоптики шокировали прогнозом

Прогноз погоды на сентябрь / © unsplash.com

Лето подходит к концу, но лето продолжается! В ночь с 31 августа на 1 сентября заканчивается календарное лето, но метеорологическое лето пока не сдает полномочий осени. Напомним: метеорологическое лето наступает, когда среднесуточная температура в течение трех дней подряд превышает +15 градусов. В нынешнем году оно началось 21 мая, то есть длится уже более 100 дней. По наблюдениям климатологов, за последние 10 лет метеорологическое лето почти каждый год продолжалось по крайней мере в первой половине сентября. То есть есть надежда, что в наступающем сентябре еще насладимся теплом и солнцем.

О том, что наступила осень, будет напоминать только короткий световой день. С 23 сентября он уже будет меньше ночи, потому что 22 сентября в Северном полушарии наступит осеннее равноденствие. К концу месяца солнце в Украине будет восходить после семи часов утра, а заходить до семи часов вечера. Это означает, что за сентябрь день станет короче более чем на полтора часа. По состоянию на 31 августа день в среднем равен 13,5 часов, в сентябре он ежедневно будет уменьшаться на 5-6 минут.

какая погода ждет нас в сентябре, выяснил ТСН.ua. Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteo.ua и meteofor.

Укргидрометцентр: Все в пределах нормы

По долгосрочному прогнозу Украинского гидрометцентра, нынешний сентябрь, в отличие от прошлогоднего, не ожидается слишком теплым. Если в прошлом году средняя месячная температура в сентябре была выше нормы на 1-2 градуса, то сейчас она будет находиться в пределах нормы. То есть от 13 до 18 градусов тепла, в Карпатах +11-12 градусов, это на 6-8 градусов ниже, чем в августе.

Месячное количество осадков ожидается 37-76 мм, в Карпатах 74-106 мм, что в пределах нормы и несколько больше, чем в августе.

Как рассказал нам сотрудник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Иван Семилит, синоптики считают сентябрь переходным месяцем: уже не лето, да еще и не совсем осень. Сентябрю свойственно общее снижение температуры, ослабление грозовой деятельности.

«Температура в сентябре в пределах нормы — это привычная ситуация для природы, в основном превышение температурного фона фиксируются весной и летом, — говорит Иван Семилит, — Климатические карты на сегодня не показывают возможного превышения температуры, но ситуация за месяц может измениться как в одну, так и в другую сторону. Колебания температуры от теплой до прохладной в течение месяца непременно будут, однако в целом сентябрь ожидается традиционным».

По данным многолетних наблюдений, абсолютный максимум температуры воздуха в сентябре — 38,8 градусов тепла, в горных районах — 32 градуса тепла.

Абсолютный минимум температуры в сентябре составляет 8,8 градусов мороза, в Херсонской, Запорожской и Черновицкой областях 0 — 1 градус тепла, в Крыму до +5,5 градусов.

В августе самая низкая температура была 2 градуса мороза, на побережье морей не ниже +8, а самая высокая — 42 градуса тепла.

Погодные сайты: «Мокрые» будут сохнуть, «сухие» будут мокнуть

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что сентябрь во всех регионах будет не таким, как всегда: например, в традиционно «мокрых» западных и северных областях дождей выпадет мало, а в засушливых южных и восточных — много. Самой разнообразной ожидается погода в центре Украины.

Запад

Закарпатская область, которая находится к западу от Карпатских гор, окажется самой теплой в регионе. Дневная температура +27-29 градусов будет держаться почти полмесяца и лишь с 13-15 числа начнет постепенно снижаться. Однако и на конец сентября она будет не ниже +14-15 градусов, ночная — 4-6 градусов тепла. Дождей выпадет мало, в основном во второй декаде.

В областях, расположенных к востоку от Карпат — это Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая — будет намного прохладнее. Сентябрь начнется погожими днями с температурой +27-29 градусов, однако уже 5-7 числа она снизится на 4-5 градусов. В Ивано-Франковской, Буковинской и Хмельницкой областях будут дожди, возможны грозы, туманы. Во второй декаде осадки прекратятся, будет переменная облачность, а температура будет медленно снижаться. К концу месяца наступит настоящая осень: днем не выше +10-12 градусов, ночью может быть около нуля, местами с заморозками.

Север

В северных областях — это Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская, Сумская — сентябрь не будет жарким, даже в его начале дневная температура не достигнет и +28 градусов. С 8-10 числа станет заметно прохладнее, днем +22-23 градуса, ночью +12-14, а к концу месяца столбик термометра постепенно опустится до +14-16 и +6-8 градусов соответственно.

С осадками будет по-разному. На Волыни и Ривненщине дней с незначительными дождиками прогнозируется два-три на весь месяц, чуть больше влаги получит земля в Житомирской области. А вот жителям Киевской и Черниговской областей зонтики понадобятся частенько, особенно в середине и в конце сентября, здесь также возможны не только дожди, но и грозы. Сумщину же просто будет заливать: ливневыми и грозовыми ожидаются периоды с 8-9 по 14-15 сентября и с 19-20 по 23-24 сентября.

Центр

В центральных областях — это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская — погода прогнозируется почти одинаковой по температурному фону и разной по количеству осадков. Сентябрь начнется августовским теплом: днем до +30, ночью +16-18 градусов. За несколько дней температура снизится на 4-5 градусов и две недели в регионе днем будет +22-24, ночью +12-15 градусов. Быстрое похолодание придет в центр страны с 23-25 сентября: температура упадет до +10-12 днем и до +4-6 градусов ночью.

С осадками будет пестро. Винницкая область: ливневые дожди с грозами 7-9 сентября, умеренные осадки 13-14-го и с 19-го по 26 число; Черкасская и Полтавская: умеренные дожди с 1 по 5 сентября, ливни с грозами с 10 по 15-е, будет моросить 19-22 числа; Кировоградская: дождь и гроза 4-5 сентября, умеренные дожди 13-15 и 19-21 сентября. Днепропетровскую область с 1 сентября накроет сильный циклон с севера. Непогода продлится целую неделю, будет тепло и лить, как в тропиках, будут греметь грозы. Еще одна волна умеренных дождей здесь прогнозируются с 11 по 15 сентября, а 19-20 с неба будет немного капать и в область придет осень.

восток

В восточных областях — это Харьковская, Донецкая и Луганская — сентябрь начнется по-разному. Циклон с севера, который принесет ливни на Днепропетровщину, сначала, очевидно, пройдет через Харьковщину и Донбасс, но 1 сентября обойдет Луганщину. Поэтому для луганчан дожди начнутся на сутки позже, а в День знаний здесь будет стоять летняя жара с температурой днем +35 градусов. Непогода в регионе продлится до 5-6 сентября, будет до +30, будет лить, как из ведра, не обойдется без молний и грома. С 9-12 по 14-15 числа восток страны накроет еще одна волна дождей, но они будут умеренными и не грозовыми.

Юг

Жителям юга Украины — это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым — придется 1 сентября искать зонтики или дождевики, больше всего они пригодятся в Одесской области. В дальнейшем возможно «окно» с ясным небом, но 3-5 сентября дожди вернутся еще на 4-5 суток. Основной удар стихии будет держать Запорожская область, именно там завершит свое существование циклон, который транзитом пройдет через восточный регион и Днепропетровскую область. Еще две короткие волны дождей прогнозируются 12-14 и 19-20 сентября. Меньше всего дождей выпадет в Крыму.

Температура в регионе будет комфортной весь месяц, постепенно снижаясь с +24-25 до +19-20 градусов днем и с +16-18 до +13-15 градусов ночью.

Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов существенно отличаются. Специалисты Укргидрометцентра считают, что первый месяц осени будет «стандартным»: не жарким и не холодным, с осадками в пределах нормы. Интернет-синоптики видят сентябрь месяцем контрастов — с быстрым и значительным снижением температуры в третьей декаде и необычным распределением осадков по регионам.