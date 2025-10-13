Какой будет погода в Украине и ожидается ли еще потепление: синоптики удивили прогнозом

В Украине ожидается потерпение / © unsplash.com

В Украине эта неделя пройдет с дождями и прохладой, впрочем пока без морозов и местами даже с солнцем. На этой неделе в Украине погода капризная.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Где-то, как на севере и в центре страны, резко похолодало до 3 градусов, пасмурно и почти без прояснений, а где-то как на юге — до +16 и солнечно. Впрочем, все области все же объединяет небольшой дождь, который с запада страны в течение недели будет кочевать на восток.

А еще прохлада — которая постепенно будет накрывать Украину. Ближе к концу недели средняя дневная температура должна опуститься на 2-4 градуса. К тому же в воздухе поднимается влажность, а осенние ветры становятся пронзительнее, а значит, усиливают ощущение холода. Поэтому одеваемся теплее и ждем бабье лето, которое вероятно еще вернется в Украину.

