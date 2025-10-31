- Дата публикации
Какой будет погода в Украине в выходные, 1–2 ноября: синоптики удивили прогнозом
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине.
Ветренно, но без дождя — такой будет погода в выходные в западных, северных и Винницкой областях, а также в Киеве и области. Порывы ветра — до 20 метров в секунду, это первый, желтый уровень опасности.
Осадков синоптики не предвидят. Небольшой дождь пройдет лишь ночью 1 ноября — на востоке и северо-востоке страны. Температура ночью 0–7° тепла, а днем — плюс 9–15°.
В воскресенье в украинском Крыму, на Закарпатье и Прикарпатье будет значительно теплее — до 18–20 градусов выше нуля.
Об этом говорит синоптик Наталья Птуха.
«В течение выходных погода в Украине, а это начало ноября, будет достаточно благоприятной, как для этого времени года, в том плане, что у нас будут меняться воздушные потоки и появляться южная составляющая. Соответственно будет поступать более теплый воздух, относительно теплый, как для ноября месяца, конечно», — говорит Наталья Птуха.