Эксклюзив ТСН
63
Какой будет Украина после войны: военный откровенно ответил

Военный рассказал, какой он хочет видеть Украину после войны.

Вера Хмельницкая
Руслан Кныш

Руслан Кныш / © ТСН

Боец Третьей штурмовой бригады Руслан Кныш рассказал, какой он видит Украину после войны. Он надеется, что наше государство станет мировым лидером.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Руслан Кныш отметил, что он надеется, что Украина станет мировым лидером.

«Я надеюсь, прежде всего, что народ Украины в борьбе превратит себя в высшую форму своего существования, эту нацию, и благодаря этому мы создадим большую соборную страну, которая будет в лидерах в мире», — сказал он.

НА*ЕР ТЕБЕ ТОТ ДЕПРЕСНЯК! ДРАЙВУЙ! КОХАЙ! 20-летний ВЕТЕРАН РУСЛАН КНЫШ «ПлемЯШ»! БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

Напомним, в «ПриватБанке» произошел скандал: 20-летнему бойцу 3-й ОШБр Руслану Кнышу не выдали карточку из-за невозможности сделать фото

