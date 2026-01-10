- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 1 мин
Какой будет Украина после войны: военный откровенно ответил
Военный рассказал, какой он хочет видеть Украину после войны.
Боец Третьей штурмовой бригады Руслан Кныш рассказал, какой он видит Украину после войны. Он надеется, что наше государство станет мировым лидером.
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.
Руслан Кныш отметил, что он надеется, что Украина станет мировым лидером.
«Я надеюсь, прежде всего, что народ Украины в борьбе превратит себя в высшую форму своего существования, эту нацию, и благодаря этому мы создадим большую соборную страну, которая будет в лидерах в мире», — сказал он.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НА*ЕР ТЕБЕ ТОТ ДЕПРЕСНЯК! ДРАЙВУЙ! КОХАЙ! 20-летний ВЕТЕРАН РУСЛАН КНЫШ «ПлемЯШ»! БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ
Напомним, в «ПриватБанке» произошел скандал: 20-летнему бойцу 3-й ОШБр Руслану Кнышу не выдали карточку из-за невозможности сделать фото