Какой будет Украина в 2050 году: провидица сделала неожиданный прогноз

Провидица из Прикарпатья София Семьянишин прогнозирует, что к 2050 году Украина будет одной из самых развитых стран Европы и даже мира.

Об этом она говорила в интервью журналистке ТСН. Неделя Оксане Радионовой.

По ее словам, Украина к середине XXI века станет чрезвычайно мощной страной и по своему развитию не будет уступать ни одной стране Европы и мира.

“У нас будет совсем не аграрная страна – наши города будут заниматься высокими технологиями. И научный потенциал, и культурный – он у нас всегда был, есть и всегда будет. Это колодец, который никогда не высохнет”, — уверяет провидица.

София Семьянишин подчеркнула, что в Украине очень большая концентрация так называемых "мест силы". "Древний Египет прячется", — отметила она.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Ясновидящая увидела неожиданную победу Украины и смерть российского диктатора".

Напомним, провидица из Прикарпатья София Семьянишин рассказала также, когда и как закончится жизнь российского диктатора Владимира Путина.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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