Какой будет война до конца 2024 года: сценарии обстрелов и на поле боя

До конца года россияне будут пытаться продолжать наступать на Покровском и Кураховском направлениях, а целью ракетных обстрелов будет оставаться энергетика Украины. Обстрелы, вероятно, будут совершаться и по приграничью, где наша страна граничит с РФ и по ряду других городов, которые и сейчас терроризируют ракетами и дронами российские оккупанты.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, армия оккупантов очевидно также будет пытаться реализовывать свой основной замысел по правому и левому берегам реки Волчья.

"Для них будет задача закрыть вопрос по городу Селидово. То есть до конца года они будут пытаться штурмовать южный фланг для наступления на Покровск, а также создать условия для наступления на Курахово. До конца этого года начать непосредственно наступление на Курахово и Покровск. Это их основные задачи", — предполагает эксперт.

Александр Коваленко не исключает, что оккупанты будут пытаться выйти на левый берег реки Оскол Лимано-Купянской оси, чтобы создать угрозу уже для Купянска Харьковской области.

"То есть они могут продвигаться к левому берегу, чтобы потом создать с юга выход на Купянск. Конечно, будут продолжаться боевые действия в Торецке. Они будут пытаться закрыть до конца года вопрос с этим городом. Не исключаю того, что оккупанты активизируются и на юге. Будут пытаться завершить то, что не завершили летом, то, что им не удалось сделать — "срезать" Работинский выступ, открыть направление на Гуляй Поле, а также продвинуться на границе Запорожской и Донецкой областей", — говорит эксперт.

По словам Коваленко, все же есть и оптимистический сценарий развития событий: "Как вариант — Торецк и Покровск до конца года не захватят. Это оптимистический сценарий. Пессимистический — если произойдет наоборот. Я придерживаюсь оптимистического сценария — россиянам не удастся захватить Покровск и Мирноград до конца этого года".

Ракетные обстрелы

По мнению Коваленко, россияне продолжат ракетно-дроновые обстрелы, в том числе — массированные, целью которых будет украинская энергетика.

"Здесь вообще ничего не изменится. Все зависит от того, какую тактику они выберут — редкие, но массированные ракетные удары комбинированного типа или они будут бить системно, чаще, но меньшим боекомплектом ", — говорит эксперт.

Обеспечение оружием

Об этом Александр Коваленко говорит следующее: "Оно зависит от наших партнеров. Именно от них зависит то, сколько мы получать той или иной техники. Пока я не вижу действительно больших передач техники. Возможно, о них в открытых источниках просто не сообщают. ББМ, Bradley, Abrams и других – не наблюдается. Преимущественно — боеприпасы, бронетранспортеры, но этого недостаточно для того, чтобы доукомплектовать наши подразделения, а также делать резервы на 2025 год для подготовки контрнаступательных действий. С этим проблема".

К этому эксперт добавляет: "О последнем пакете помощи могу сказать, что, с одной стороны, он обеспечит нас необходимым буфером безопасности до нового года. Но там уже все будет зависеть от того, что будет делать новый президент США, какие будет принимать решения. Сейчас мы находимся в обороне, и до 2025 года будет так. Для нас главное — сформулировать глобальную концепцию касательно того, как мы будем воевать в 2025 году, в конце 2024 года, когда у россиян будет доминирование именно человеческого ресурса. Мы должны к этому готовиться и разрабатывать стратегию. Банально говоря — убивать как можно больше оккупантов. Одной мобилизацией этот вопрос мы не решим. Это вопрос использования такого комплекса поражения, чтобы фактически уничтожать намного больше человеческого ресурса. Кассетные боеприпасы, кассетные мины, больше минометов, переформатирование FPV-дронов (чтобы поражения наносились не точечно, а охватывали большую площадь). Большой комплекс действий, который нам нужно успеть сделать, чтобы достигнуть таких результатов".

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