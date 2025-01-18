Какой будет война после 20 января: сакральная дата перемирия от Путина и пощечина Трампу

Мир в ожидании дня инаугурации 47-го президента США. Но, пожалуй, больше этой даты ждут в Украине, ведь после 20 января новоизбранный глава государства должен занять свой пост.

Конечно, украинцы надеются на дальнейшую поддержку американцев в войне с Россией и на веское слово Дональда Трампа о прекращении огня.

ТСН.ua выяснял, какими после 20 января будут сценарии войны: как себя будет вести Путин, что будет делать Трамп и как будут развиваться события на фронте.

Пощечина Трампу от Путина

По словам военного эксперта Игоря Романенко, сейчас Путин пытается по максимуму использовать "окно возможностей", которое у него есть до инаугурации нового президента США.

"Именно поэтому российский диктатор стремится за это время по-максимуму захватить украинских земель и пытается вытеснить наших бойцов из Курщины. То есть Путин по-своему готовится к предстоящему переговорному процессу в отношении перемирия. Диктатор стремится сформировать для себя прочную позицию, а для этого поднимает градус напряжения. Это заключается в том, что план о приостановлении боевых действий, который ему ранее предложила команда Трампа, он отверг. Дав тем самым своеобразную пощечину Трампу", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба (2006–2010 гг.).

Что будет делать Трамп?

По словам эксперта, после пощечины от Путина, Трамп и его команда поняли, что весь этот процесс будет непростым. И решить проблему с войной в Украине не получится ни на следующий день после его избрания, ни на следующий после инаугурации. А все, что он говорил до этого, было предвыборными лозунгами и хайпом.

"По моему мнению, после такого "прояснения", несмотря на все противоречия, Трамп встречался с Байденом. И между ними был разговор по Украине и российскому диктатору, потому что независимо от партийных флагов республиканцев или демократов, они прежде всего – американцы, которые отстаивают интересы США. Поэтому Байден оставил Трампу 4 миллиарда долларов, которые были выделены Конгрессом на помощь Украине. Нам их не предоставили, думаю, они станут для Трампа переходным резервом", – отмечает Игорь Романенко.

Какой будет война после 20 января и как будут действовать Трамп и Путин/Коллаж ТСН.ua

Санкции на теневой рынок российской нефти

Эксперт подчеркивает, что Байден поднял вопрос о санкциях к теневому рынку российской нефти. Их против РФ ввели еще три года назад, но санкции не работали, потому что ни Байден, ни Салливан этим основательно не занимались.

"Речь идет о санкциях, которые действительно очень действенны, и россияне их не смогут обходить. О них Байден и рассказал преемнику. Потому что Трамп и его команда много рассказывают, каким образом нужно давить на Украину, чтобы она быстренько соглашалась на какой-то переговорный процесс, хотя и школьник понимает, при каких условиях это возможно. А вот по отношению к Путину и России новый президент США и его команда почему-то молчат. Думаю, что пока они не имеют что сказать, работают над этим и инструментарий у них для этого есть. Здесь все просто – нужно не хайповать, а тяжело работать на глобальном уровне. Именно сейчас команда Трампа этим и занимается", – отмечает Игорь Романенко.

Перемирие или следующий этап войны

Эксперт добавляет, что Украине нужно активно участвовать в этих процессах, которые очень и очень не просты и связаны с военной дипломатией. Они могут активнее начаться именно после инаугурации Трампа.

"После 20 января, вероятно, мы будем вынуждены выходить на перемирие в каком-то виде. Нам очень нужно время на переформатирование, а еще силы, чтобы готовиться к отстаиванию своей государственности. Возможно даже появится шанс на возвращение к границам 1991 года. Или же нам придется готовиться к следующему этапу войны", – отмечает Игорь Романенко.

Боец ВСУ на фронте / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Стабилизация фронта к концу января?

Генерал-лейтенант добавляет, что с вооружением, техникой и боеприпасами нам помогли американцы. И хотелось бы верить, что эта помощь будет продолжена.

"За январь мы должны стабилизировать ситуацию на фронте, как заявлял наш верховный главнокомандующий, хотя большая половина этого времени уже прошла. Также должны решать вопросы с мобилизацией, с чем медлили три года. Это нужно делать и с этим не стоит играть. Сейчас не важно, что сказала о мобилизационном возрасте украинцев старая или новая администрация США, потому что это не вопрос наших союзников, хотя их аргументы базируются на объективных законах войны, а нам самим все это нужно решать – снижать мобилизационный возраст до 18 лет или нет”, – говорит Игорь Романенко.

Реанимация мобилизации

Он подчеркивает, что мобилизационный ресурс в Украине – 5 миллионов человек. Если отбросить инвалидов, больных, родственные обстоятельства и бронирование, то по разным оценкам имеем 1,5-2 миллиона.

"Пусть даже будет 1,5 миллиона. Нам не нужно играть с мобилизационным возрастом военнообязанных, это лишнее. Пусть его даже поднимут до 30 лет, но люди от 30 до 60 лет должны зайти и быть в наличии. Хотя еще до нас придумано, что штурмовая пехота по объективному состоянию физиологии человека – это 25 лет плюс-минус, а лучше минус. И главное – людей надо подготовить, научить, одеть, вооружить, а этого не происходит, и это заводит нас в то состояние, которое видим на фронтах", – говорит генерал-лейтенант.

Мобилизация в Украине/Коллаж ТСН.ua

Нужно стабилизировать фронт

Эксперт подчеркивает, что все это исключительно внутренняя ситуация в Украине и за две недели, оставшиеся до конца января, она вызывает тревогу.

"Возможно, где-то готовились резервные бригады, их укомплектуют и будут заводить, чтобы за счет этого произошла стабилизация фронта. Пока этого не наблюдается. Возможно, нам мало одного месяца, но как бы то ни было, нам нужно, чтобы стабилизация фронта состоялась до начала весны. По другому у нас никак не получится, а возможности у нас еще есть", – отмечает Игорь Романенко.

На какую дату Путин наметил перемирие

По словам эксперта, российский диктатор заявил, что 9 мая он доложит о победе, как раз в свой сакральный день победы.

"Безусловно, это пропагандистский хайп, но теперь уже со стороны Путина. Он поднял градус и хочет достичь соглашения о перемирии до 9 мая. Думаю, что теперь Путин будет настаивать на этом во время переговоров с Трампом. А после этого будет рассказывать своему народу, мол, видите, против нас было 50 стран, которые помогали или поддерживали Украину, а я вот один определил 9 мая днем перемирия и сделал это", – рассказывает Игорь Романенко.

Собственный, украинский путь

Эксперт отмечает, что у Украины есть враги – это Путин и его окружение и союзники, у которых есть планы на перспективу Украины.

Также у Украины есть союзники. Сейчас формируются планы по Украине у американцев, они базируются на позициях поддерживающих нас государств.

"Мы должны формировать свое, украинское, то есть все как-то видят дальнейшую ситуацию в Украине, но для нас преимуществом должна быть будущая Украина для украинцев. И наиболее важные взгляды именно украинские, которые нашему руководству нужно будет реализовывать", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал о пути к миру: эксперт ошарашил, что будет после окончания войны в Украине.

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