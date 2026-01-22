Какой будет война в Украине до конца зимы 2026: эксперт предупредил о новых массированных атаках

В ближайшее время не исключается новая массированная атака России по Украине / © ТСН

Реклама

Несмотря на сегодняшние обнадеживающие заявления американского президента Дональда Трампа о возможном завершении войны в Украине, за месяц до четвертой годовщины полномасштабного вторжения, существует большая вероятность того, что обстрелы Украины Россией во второй половине зимы продолжатся, и будут не менее интенсивными, а сама война может продолжаться как минимум до конца года. Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

«Во-первых: нам не стоит рассчитывать на стагнацию на фронте. Это всем очевидно», — говорит он.

И продолжает: «На всех российских площадках заявляется, что глава Кремля Владимир Путин, РФ не остановятся, «пока не будут искоренены первопричины войны». Мы понимаем, что кроме непосредственно претензий к Украине Россия имеет претензии к расширению НАТО. Россия стремится стать неким вторым полюсом. На одной чаше весов – Вашингтон, на другой – Москва. Реально ли релизовать этот кейс при нынешнем военно-политическом и социально-экономическом статусе РФ? Ответ – нет. Единственный действенный аргумент, который есть россиян — это ядерное оружие».

Реклама

По его словам, ни экономика, ни даже состояние современной российской армии не позволяют Путину даже претендовать на роль в первой семерке стран, определяющих судьбу планеты.

«Путин пытается доказать серьезность своих амбиций посредством войны в Украине. Ресурс для ведения боевых действий у противника есть. В определенной степени рушится классическая военная наука — обычно считалось, что стратегического уровня наступательные операции длятся максимум до 6 месяцев. Де-факто российская армия находится в состоянии наступления с середины октября 2023 года. Вопреки всем постулатам современной военной науки. У России есть ресурс и возможности атаковать наши рубежи и позиции. Сводки Генштаба ВСУ достаточно красноречивы — ежесуточно более 100-200 боевых столкновений. Враг пытается продвигаться повсюду, где это возможно. Как видим, на интенсивность боевых действий не влияют и погодные условия», – говорит Селезнев.

Он выражает уверенность в том, что вторая половина зимы будет отличаться активными наступательными действиями посредством малых и сверхмалых штурмовых групп противника.

Селезнев также уверен, что одна из приоритетных целей России – разрушение украинской энергосистемы.

Реклама

Новая массированная атака: что прогнозирует аналитик

«Россия и дальше настроена разрушать наши генерирующие и распределительные системы. Доказательство этому — сегодня несколько разведывательных дронов летали над территорией Киевской области и Киева. Они изучают объекты нашей энергетики, систем ПВО и противоракетной обороны. Поэтому в ближайшее время следует ожидать очередную масштабную ракетно-дроновую атаку. Россияне будут пытаться уничтожить то, что не уничтожили в прошлый раз или то, что мы в определенной степени восстановили. Россия давит там, где мы наиболее уязвимы. Не исключено, что Россия запланировала новые масштабные атаки по Киеву», – говорит эксперт, ссылаясь на свои информированные источники.

В то же время, бывший спецпосланник президента США Кит Келлог высказал собственное мнение о том, что если Украина переживет эту зиму, то преимущество будет на ее стороне. Он также добавил, что Путин осознает масштаб понесенных потерь и ищет варианты «достойного выхода» для себя.

«Американский генерал абсолютно прагматичен. Он понимает, что с наступлением весны будет легче выживать. Но в то же время у Путина точно есть достаточное количество ресурсов, чтобы в течение всего 2026 года вести активные наступательные действия», — резюмирует Селезнев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Келлог в Давосе надеется, что войну РФ против Украины остановят до лета. Также генерал предположил, что Путин пытается найти выход из ситуации, понимая, что не сможет одержать победу.

Реклама





