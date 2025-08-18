Какой будет война в Украине после встреч с Трампом: эксперт ошеломил прогнозом

Военный аналитик Александр Коваленко назвал вероятные сценарии войны после встреч президентов / © ТСН

После запланированной новой встречи украинского президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом и накануне 24 августа, Дня Независимости, Россия, вероятно, снова будет массированно атаковать Украину, потому как накопила около 3500 дронов и много ракет.

Такое собственное мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Я считаю, что до 24 августа или 24 августа россияне устроят акт террора. Это может быть ракетный обстрел, это может быть атака дронов-камикадзе. Сейчас российская армия накапливает дроны Shahed-136, их очень много. И долго ждать момента использования не будут, потому что на складские помещения, где они хранятся, может прилететь что-то интересное», — считает Коваленко.

И продолжает: «Я не верю, что Путин вообще будет о чем-то договариваться. Он просто затягивает время, старается максимально имитировать все переговорные процессы с целью затягивания времени. Поэтому любой переговорный процесс, как мы видим, сопровождается эскалацией боевых действий».

По словам эксперта, даже «углубление» в районе Доброполья — это была попытка добавить баллов Путину в разговоре с Трампом, мол, Россия прорвала оборону, мол, завалила фронт, мол, украинцы не контролируют фронт.

«Но этого им не удалось сделать, очень быстро Силы обороны Украины заблокировали попытки россиян. Для россиян это оказалось суицидальной миссией. Но это не значит, что во время других переговоров они не попытаются повторить либо террором, либо в зоне боевых действий», — предполагает Коваленко.

По его словам, целью атаки Путина накануне 24 августа может стать любой город.

«И столица под угрозой, и Одесса, и Харьков, и Сумы. Небольшое расстояние до приграничных городов делает их целями №1. Нет никаких гарантий безопасности», – говорит он.

Резюмируя, Коваленко добавляет, что сейчас, по его мнению, нет никаких дипломатических шансов для разрешения ситуации:

«Это имитация (со стороны России – Ред). Не может быть шансов у имитации. Путин имитирует, Трамп действительно хочет поскорее решить этот вопрос, получить Нобелевскую премию мира».

Ресурсов для войны очень много, но есть нюансы

В начале 2025 года ряд других аналитиков прогнозировали, мол, у России есть тяжелая бронированная техника в достаточном количестве максимум до середины лета-2025.

«Люди в российской армии пока не закончатся. До конца этого года у них будут проблемы с артиллерией. Проблемы с танками, боевыми бронированными машинами были уже в конце 2024 года. А до конца этого года прогнозируется конец их артиллерии», — говорит Коваленко.

По мнению эксперта, в следующем году Россия будет воевать преимущественно пехотой и дронами.

«2025 год не стал годом истощения человеческого ресурса. Следующий просто должен стать годом этого истощения — мы должны адаптироваться к этому и начать увеличивать потери их именно человеческого ресурса», — отмечает Коваленко.

Ранее сообщалось о том, почему встреча в Белом доме вызвала панику в Европе.