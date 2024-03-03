Какой будет война в Украине в 2024 году: военный дал неутешительный прогноз

Война в Украине легче уже не будет, а 2024 год будет тяжелым и не принесет новых свершений.

Такое мнение в интервью TSN.UA высказал штурмовик спецподразделения Главного управления разведки Украины на позывной "Кавалер".

“Знаете, как говорят: легче уже не будет. Я думаю, что 2024 каких-то новых свершений для нас не даст. Это будет тяжелый год, насыщенный тяжелой работой и год, в котором мы должны принять решение для всего общества, что мы делаем дальше? Или мы освобождаем свои территории, отстаиваем право на жизнь, существование нашего народа, право на идентичность или просто исчезаем и все. Это очень важно понять именно обществу – какую войну мы сейчас ведем, и кто против нас воюет”, – рассказал "Кавалер".

Алина Туришин и "Кавалер" / Фото: ТСН.ua

Военный подчеркнул: если рассмотреть самый плохой сценарий — наш проигрыш, то в Украине не просто изменится гривна на рубль, население не будет жить, как раньше.

“Будет очень много изменений, которые коснутся каждого. И как показывает история, россияне не останавливаются на каких-то этапах, которые сменили власть и поставили более лояльную к себе и все. Россияне всю свою историю уничтожают народ на захваченных ими территориях. Они расселяют этот народ, потому что им не выгодно, чтобы на этой земле жили люди, объединенные одной идеей. Поэтому я думаю, что при таком плохом раскладе начнутся массовые репрессии, расселение нашего народа и заселение сюда других народов, которых в Российской Федерации хватает", — рассказал "Кавалер".

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