Какой будет война в Украине весной 2024-го: важные прогнозы от экспертов

В ближайшее время оккупанты попытаются воспользоваться весенним потеплением, а так называемая "зеленка" позволит России изменить свою тактику.

Сможет ли ВСУ остановить российское наступление, будет ли весенняя пауза в войне и что позволит Силам обороны Украины вернуть инициативу в свои руки – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

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Прогноз от эксперта

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, бывший представитель генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что весенняя кампания 2024-го года станет решающей на этом отрезке войны. Путин не хочет останавливаться, но все зависит от диктатора. Российские войска продолжают нести колоссальные потери, и ВСУ должны воспользоваться именно этим.

"Весна как сезонное явление вряд ли поставит войну на паузу. Войну на паузу может поставить отсутствие ресурсов. Как видим, интенсивность боевых действий не утихает, у врага есть немалый ресурс и он пытается трансформировать этот ресурс в территориальные достижения. Что будет этой весной? Или? серьезная динамика, если россияне будут иметь ресурсы для ведения наступательных действий или будет оперативная пауза, если эти ресурсы будут исчерпаны", — предполагает он.

Погода играет на руку Путину

Повлияет на весеннюю кампанию, банально, и погода. Уже совсем скоро на фронте станет все зеленеть, и это откроет для врага новые возможности. Военный эксперт назвал фактор, к которому должны быть готовы все украинцы, особенно живущие вблизи границы с РФ.

"С марта 2014 года это уже одиннадцатая военная весна в Украине. В середине апреля, конечно, начнется "зеленка", которая будет скрывать действия враждебных диверсионно-разведывательных групп. Соответственно, они значительно активизируют свою деятельность. Весной, в период оттепели, полевые дороги, поля превратятся в сплошное болото и в таких условиях активно использовать тяжелую бронетехнику будет тяжело", — отметил эксперт.

Здесь продержаться ВСУ должна помочь артиллерия. Пушкари, которых давно считают "богами войны", работают в любую погоду, чтобы хватало боеприпасов. По словам эксперта, несмотря на отсутствие помощи от США, есть хорошее известие: похоже на фронт все же подъехали снаряды. Это подтверждает банальная статистика.

"Но, конечно, что это никоим образом не будет мешать боевой работе артиллерии. Как вражеской, так и артиллерии украинских сил обороны. Есть хорошие известия: последние двое суток интенсивность украинского артиллерийского огня значительно возросла, так что наши пушкари имеют артиллерийские боеприпасы. вражеских солдат и вражеской техники является опосредованным свидетельством того, что нам есть чем избивать врага и мы активно это используем", - рассказал Селезнев.

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ВСУ встали в оборону

Несмотря на это, единственная пока реальная тактика для ВСУ – это стратегическая оборона, говорит Селезнев. От того, насколько украинские защитники смогут удержать земли, уберечь людей и уничтожить врага, зависит будущий перелом в войне.

"То есть в то же время, когда части и подразделения, находящиеся на линии боевого столкновения будут раз за разом сдерживать все враждебные усилия, будут формироваться стратегические ресурсы и резервы для наших будущих наступлений. Речь идет не только о накоплении оружия и боеприпасов, но и о формирование мобилизационных ресурсов", - подчеркнул бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ.

Украина имеет амбициозные цели на 2024 год

Украина не будет сидеть в глухой обороне. Она имеет амбициозные планы на 2024 год. 6 марта Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что Украина попытается перехватить инициативу уже в 2024 году. По его словам, украинские войска сосредоточены на стабилизации линии фронта.

"Наша задача – стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить российские силы, что мы и делаем, и максимально сделать перегруппировку для вывода частей, требующих длительного восстановления, на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия. Нам это удается. Ситуация стабилизируется", – уверен Павлюк.

Анонсировал оборону в 2024-м и президент Зеленский. Впрочем, обойти слова Павлюка не смогли аналитики из Института американского изучения войны. По их убеждению, попытка перехватить инициативу оперативно обоснована.

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Когда ответит ВСУ

Впрочем, нехватка западной помощи мешает этому, и поэтому командование пока вынуждено откладывать "в длинный ящик". Эксперты уверены, что Украина сможет перехватить инициативу, но ключом к этому все же будут регулярные военные поставки из США.

"Помощь Западу в сфере безопасности имеет решающее значение как для способности Украины сосредоточивать материальные средства и живую силу для будущих контрнаступательных операций, так и для ее способности настолько деградировать российские наступательные усилия, чтобы Украина могла перехватить инициативу на поле боя", — говорится в отчете ISW.

Помощь США до сих пор во "подвешенном" состоянии

Помощь же от США до сих пор – под вопросом. Несмотря на то, что несколько конгрессменов прогнозировали, что вопрос помощи Украине будет рассмотрен уже в марте-апреле. Они уже не раз обещали это сделать и раньше.

При этом ряд экспертов-американистов вообще предполагает, что политические раздоры внутри Америки, которые будут продолжаться вплоть до президентских выборов в ноябре 2024, так и не дадут Байдену эффективно помогать Украине в течение всего года. Если к власти вернется Трамп, то будущее американской поддержки Украины вообще будет под вопросом.

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Пока Байден ищет другой способ, чтобы помочь ВСУ. И, похоже, что-то из этого может выйти. Как пишет Bloomberg, команда президента ищет юридический механизм, чтобы как можно быстрее передать Украине так называемые "резервные средства", которые сейчас есть у Пентагона, а это 200 миллионов долларов. Это крошки по сравнению с бюджетом в 61 миллиард, который никак не рассмотрит Конгресс, но на один транш с техникой и боеприпасами хватит с головой.

Напомним, в ISW оценили, как нехватка западной помощи повлияет на ход войны в Украине.

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