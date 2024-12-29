Какой дефицит военных на фронте: военный — откровенно о проблемах мобилизации

Кого и сколько не хватает на войне.

Вопрос дефицита военных всегда актуален — первоочередный. Мы всегда находимся в процессе масштабирования, подразделения растут. Мы видим, как и соседние бригады растут – из батальонов в полки, из полков в бригады. Такая же тенденция сейчас у ДШУ.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный 80-й десантно-штурмовой бригады, инструктор БПЛА Дмитрий Маркус.

По его словам, квалифицированных кадров постоянно необходимо больше и больше. Впрочем, привлечение этих кадров осложнено.

"Нет идеальных рекрутинговых процессов в стране. Но они постепенно налаживаются. Уже есть кейсы, по которым можно работать и эффективно привлекать людей, сделавших свой осознанный выбор. Человек, который понял, что он определенным образом готов к армии, что он хочет, например, работать в БПЛА. Она просто обращается непосредственно в бригаду, не посещая ТЦК, и бригада его по всем процессам проводит и заводит непосредственно в боевое подразделение на обучение, на согласование и потом уже на работу”, — говорит Дмитрий Маркус.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Что там КУРЩИНА? Нужна ли еще для переговоров?

Читайте также: