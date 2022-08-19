Какой финансовый ущерб нанесла война Киевской области — председатель ОВА дал ответ

Алексей Кулеба рассказал, что в результате активных боевых действий в общей сложности разрушены 26 тысяч объектов.

В Киевской области 69 территориальных громад, из них – у 37 были активные военные действия. Поэтому есть ужасные последствия. В общей сложности около 26 тысяч разрушенных объектов, а именно: полностью разрушены частные дома – около 4700, многоэтажные дома – 161.

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в интервью ТСН.ua, отвечая на вопрос, какой финансовый ущерб нанесла война Киевской области.

"К сожалению, по многоэтажным домам, 161 – это не окончательная цифра, потому что их количество увеличивается ежедневно после обследования и выводов экспертов. По отраслям: учебные заведения – 11 садиков и школ разрушены полностью, а около 200 – частично, 2 медицинских учреждения – амбулатории – уничтожены до основания (в Гуровщине и Макарове), и где-то около 100 заведений получили повреждения разной степени: дороги, мосты – это отдельная история, только 48 мостов были полностью разрушены, которые нужно восстанавливать с нуля. экспертов. Но то, что могу сказать – это точно десятки миллиардов долларов", – подытожил Кулеба.

Напомним, ранее Алексей Кулеба заявил, что Киевщина постоянно находится под угрозой, потому что наш сосед – союзник страны-террористки.

Оккупированный Макаров восстанавливают!

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