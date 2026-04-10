Какой коварный сюрприз готовит Путин после пасхального перемирия: эксперт предупредил об угрозе

Иван Ступак назвал вероятные сценарии, которых можно ожидать в ближайшие дни.

Игорь Серов
Война России против Украины

Военный эксперт Иван Ступак назвал сценарии перемирия на Пасху / © ТСН

Уже после пасхального перемирия-2026, которое первым предложил ввести президент Украины Владимир Зеленский, Россия, вероятно, совершит очередной массированный обстрел — об этом в комментарии для ТСН.ua выразил свое мнение военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Как известно, например, в 2025 году Россия после того, как предложила временный мир на период Пасхи, сама же его и нарушила. По прошлогодним данным Зеленского, оккупанты на этот праздник почти 3000 раз нарушили предложенный режим тишины.

Сообщение президента Украины от 21 апреля 2025 года. Скриншот со страницы В.Зеленского в соцсети.

До этого в 2023 и 2024 годах российская армия во время Пасхи также не прекращала огонь. В 2022 году предлагали ввести Пасхальное перемирие, но этот план ООН тогда не был реализован из-за того, что в России его назвали «неискренним».

По словам военного эксперта Ивана Ступака, согласившись на перемирие, глава Кремля Владимир Путин демонстрирует «жест доброй воли», мол, Россия может себе это позволить.

«Возможно, как вариант, у Путина есть какие-то религиозные убеждения. Второй вариант: перегруппировка российских войск, подтягивание еще большего количества войск и оружия, чтобы на следующий день с тройной силой приступить к наступательным действиям», — прогнозирует аналитик.

И продолжает: «Но я больше склоняюсь к тому, что россияне будут использовать третий вариант. На определенных направлениях, вероятно, возможно снижение наступательных действий, но при этом на других участках россияне будут пытаться наступать и совершать обстрелы. После нашего ответа на такие действия нас обвинят в срыве перемирия».

По мнению Ивана Ступака, россияне используют полтора дня перемирия и для еще большего накопления дронов и ракет для своей возможной очередной атаки по Украине.

«Даже такой промежуток времени играет роль в процессе накопления», — говорит эксперт.

При этом Иван Ступак говорит, что без конкретного ответа остается вопрос о том, почему Путин объявил перемирие с 16 часов 11 апреля, а не с начала суток — с 00 часов 00 минут.

«Возможно, ему так предложили его военные, а он согласился», — говорит Ступак.

Не исключено, что вторая половина 11 апреля избралась как начало перемирия из-за того, что в приграничных регионах России как раз во второй половине дня, по данным синоптиков, прогнозируется ухудшение погодных условий — дожди с мокрым снегом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский ответил на пасхальное перемирие Путина. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на объявленное Россией краткосрочное пасхальное перемирие, заявив о готовности Украины к зеркальным шагам.

