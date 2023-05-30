Какой "мир" навязывают Украине в войне с Россией и почему агрессор не готов к миру

В то же время российские представители настаивают – "война против Украины будет продолжаться до тех пор, пока РФ не достигнет своей цели".

Ряд мировых держав пытаются затянуть Украину за стол переговоров о мире с Россией, наперегонки предлагая свои "мирные планы". Украина настаивает на своем мирном плане и позиция Киева четкая – сначала агрессор должен вывести свои войска.

Что за "мир" предлагают Украине другие государства и почему Россия на самом деле не готова к этим переговорам, читайте на ТСН.ua.

Мировые лидеры – Китая, стран Африки, Бразилии, Турции и даже Папа Римский – предложили Украине свои "мирные" планы, и ни один из них не предусматривает полной победы государства в войне с РФ. В то же время, Украина настаивает на своем мирном плане, предложенном еще осенью 2022 года президентом Владимиром Зеленским. В его Офисе подчеркивают, что основное требование к России ради мирных переговоров – вывод ее войск с украинских территорий.

"Мирный план" Китая

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Китай активно продвигает свой "мирный план" из 12 пунктов на международных площадках. Этот план очень расплывчат с общими фразами. В предложениях нет четкого утверждения о победе Украины с возвращением границ 1991 года. В то же время речь идет об уважении "к суверенитету всех стран", прекращении огня и возобновлении мирных переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал китайский план, сказав, что "это не о мире, а о замораживании войны, проигрыше Украины, последующих этапах российского геноцида". Чиновник напомнил позицию Украины – вывод российских войск и возвращение к границам 1991 года. Позже Подоляк также заявлял, что даже после завершения войны между Украиной и Россией не может быть никакого мирного соглашения – только юридические документы по репарациям, военным преступлениям и зоне демилитаризации.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Китай может стать посредником в войне с Россией при условии, если будет придерживаться позиции вывода вражеских войск со всей территории государства.

"Это правда, что Китай прямо не поддерживает позицию Украины. Что касается собственной мирной инициативы Китая, мы четко дали понять, что мы ценим любые усилия других стран, но наша собственная формула мира, наша инициатива является фундаментальной. Потому что эта война началась в Украине и продолжается здесь", – подчеркнул Зеленский.

Издание The Wall Street Journal информировало, что специальный посланник Китая Ли Хуэй во время визитов в европейские столицы якобы призвал лидеров стран ЕС оставить России оккупированные территории Украины и немедленно прекратить боевые действия. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что информация американского издания не соответствует действительности.

Специальный посланник Китая Ли Хуэй/Фото: Посольство Китая в РФ

Венгрия

Китайский "мирный план" охотно поддерживает Венгрия.

"Венгрия и Китай могут рассчитывать друг на друга на усиление голоса лагеря мира, две страны будут тесно сотрудничать, чтобы как можно быстрее установить перемирие в Украине и начать мирные переговоры", – сказал глава венгерского МИД Венгрии Петер Сийярто.

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А премьер-министр страны Виктор Орбан вообще заявлял, что Украина не способна выиграть войну с Россией: "Не может быть побед для бедных украинцев на поле боя. Это моя позиция". Единственным возможным решением для завершения войны Орбан называл прекращение огня и начало переговоров о мире. А это, по словам скандального политика, станет возможно, когда "Россия заключит соглашение с США".

Премьер Венгрии Виктор Орбан не верит в победу Украины в войне с РФ / Фото: Associated Press

"Мирный план" от ЮАР

В администрации президента ЮАР Сирила Рамафосы анонсировали, что в июне шесть африканских лидеров предложат Зеленскому свой "мирный план".

"Шесть африканских лидеров предложат, чтобы Украина согласилась начать мирные переговоры с Россией, даже если российские войска остаются на ее территории", — было указано в заявлении.

В Рамафосы подчеркнули, что главный тезис "мирных переговоров" – прекращение боевых действий.

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Что предлагает Бразилия

Президент Бразилии Луиз Инасиу Лула да Силва заявлял о своем желании помочь Украине и России найти "золотую середину" на переговорах по завершению войны. Заметим, что Лула да Силва должен был в конце мая встретиться с Зеленским, однако встречи так и не произошло, как объяснили в ОП, из-за несовпадения графиков лидеров государств.

Мир от Папы Римского

Папа Римский Франциск в начале мая объявил об участии Ватикана в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне в Украине. На следующий же день после этого понтифик провел переговоры с высокопоставленным членом РПЦ Антонием.

Комментируя слова Франциска, Подоляк заявлял, что Ватикан может обсуждать развязанную Россией войну, анализировать сценарии развития событий и искать практические решения, однако итоговые инициативы должны быть точно согласованы с Украиной.

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Позже Папа Римский заявил, что для мира в Украине "стороны должны говорить друг с другом".

"Они – (украинцы – ред.) не так и мечтают о мирных переговорах, потому что украинский блок очень силен: вся Европа, Соединенные Штаты. Говоря иначе – они имеют большую силу", – говорил Франциск.

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Новые "условия мира" от России

В российском МИДе 28 мая выдвинули новые "условия" окончания войны против Украины. Заместитель профильного министра Михаил Галузин заявил, что "конфликт" будет урегулирован, если Украина откажется от вступления в ЕС и НАТО, а также признает русский язык государственным.

В то же время посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Украина "не должна угрожать РФ", а оккупантов "не должны дискриминировать".

Представители кремлевского режима настаивают, что "война против Украины будет продолжаться до тех пор, пока РФ не достигнет своей цели".

Россия не готова к миру

Представитель польского президента Марцин Пшидач заявлял, что Россия пока не готова к мирным переговорам с Украиной, поскольку продолжает свою агрессию. Он отмечал, что ради крепкого мира следует вытеснить российские войска с оккупированных украинских территорий.

Пшидач предупреждал – если президент РФ Владимир Путин добьется хотя бы частичного успеха, то снова попытается атаковать Украину или другие страны.

"Потенциал российской армии должен быть истощен настолько, чтобы такой возможности не было. И тогда действительно можно вступать в мирные переговоры, но на данном этапе для этого нет условий", – отмечал представитель польского лидера.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в начале мая заявлял о невозможности мирных переговоров между Украиной и Россией.

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"К сожалению, я считаю, что на этом этапе мирные переговоры невозможны. На этот момент я не вижу возможности достичь немедленно – не говорим о будущем – всеобъемлющего прекращения огня, мирных переговоров", – говорил Гутерриш.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил 30 мая, что Россия сейчас ни при каких условиях не хочет мира, вместо этого планирует и дальше продолжать войну.

"Я вижу очевидное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не выиграет войну", – заявил Боррель.

Заметим, в последнем заявлении о возможности мирных переговоров с РФ Подоляк подчеркивал, что основное требование – вывод оккупационных войск из Украины. По словам советника главы ОП, территориальные компромиссы с россиянами приведут к новой войне. Подоляк отмечал, что Россия "получит действительные условия окончания войны исключительно на поле боя". В то же время, Украина видит завершение войны на основе "формулы мира", которую предложил Зеленский.

Напомним, во время выступления на рабочей сессии "Большой семерки" Зеленский предложил провести в июле саммит Формулы мира — на 500 день после начала полномасштабной войны. Событие будет предшествовать вильнюсскому саммиту НАТО, который состоится 11-12 июля.

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