Какой основной месседж Путина на встрече с Байденом: Климкин прокомментировал саммит в Женеве

Климкин убежден, что США не будут принимать никаких решений "через голову" Украины.

Экс-министр иностранных дел Украины (2014-2019 годы) Павел Климкин заявил, что США не будут давить на Украину в негативном плане, и заинтересованы в том, чтобы Киев стал их сильным союзником.

Об этом он рассказал 17 июня в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1".

Климкин убежден, что США не будут принимать никаких решений "через голову" Украины.

"Мы просто это не позволим. Мы уже не раз показали, что мы можем не только говорить, но можем понимать, в чем наш интерес. Прекрасно понятно, что нас наши американские партнеры не будут давить в отрицательную сторону. В сфере безопасности их (США — Ред.) интерес получить Украину как сильного союзника", — сказал экс-глава МИД.

Он отметил, что никому "банановая республика" не нужна как союзник.

Донбасс и Минские договоренности

Что касается Донбасса и Минским договоренностей, то Климкин обратил внимание на опасность выдачи российских паспортов в ОРДЛО.

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"Прекрасно понятно, что мы можем говорить о Минских договоренностях в одну или другую сторону, но никакой вариант уже не сработает после массовой паспортизации. К концу года там будет миллион паспортов. Кто может в кошмарном сне представить, что люди с российскими паспортами голосуют за кандидатов с российскими паспортами — и это якобы украинские выборы в украинские органы представительной власти. Мы это уже проехали. Этого по определению не может быть. Главное, что меня интересует, готов ли Байден сегодня вкладываться в положительную историю?", — сказал он.

Климкин назвал, в чем же основной месседж Путина на встрече с Байденом.

"Это представление в Госдуму в минувшую пятницу закона о паспортизации на основе самоидентификации для украинцев и белорусов. Путин таким образом хочет дестабилизировать Украину", — считает экс-министр.

"Право на владу": Климкин прокомментировал встречу Байдена и Путина

НАТО

"Сколько бы не говорили, что сегодня в нас нет ПДЧ, завтра нас нет ПДЧ, но давайте посмотрим на аргументацию. Американцы понимают, что предоставление ПДЧ сегодня может быть пасом Путину, который в переходе от полной бензоколонки в новую реальность к пустой бензоколонке, заведомо будет поднимать ставки, будет консолидировать свою российскую реальность и будет заниматься поиском внешних врагов", — сказал Климкин.

По словам экс-министра, очень важно заявление Байдена о том, что война на Донбассе не является препятствием вступления Украины в Альянс.

"Поэтому, то, что сказал Байден, и я тоже это знаю из своих источников, и это обсуждалось на саммите НАТО — это не какая-то декларация и заявление. Это реальное желание, чтобы Украина стала членом НАТО. И его слова, даже оккупированный Донбасс не мешает нашему членству в НАТО — это действительно первый раз когда прозвучало. И когда он говорит, что этому мешает коррупция, это реально мы понимаем — реальный билет в будущее — в ЕС и НАТО — это реальные успехи в борьбе с коррупцией", — считает дипломат.

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