Какой первый признак того, что человеку нужна помощь психиатра: Семен Глузман ответил

Известный психиатр Семен Глузман объяснил, каков первый признак того, что человеку нужна помощь специалиста.

Об этом он сказал в комментарии проекта "Наодинці".

Первым признаком того, что человеку нужна помощь, это если он теряет контакт с родными.

"Вы теряете контакт с родными. Они вас не понимают. Все равно нужно советоватся с окружающими", — сказал он.

Семен Глузман также подчеркнул, что шизофрения не наследуется.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГЛУЗМАН: Кто из нардепов был в ПСИХБОЛЬНИЦЕ вместо ПОЖИЗНЕННОГО?! ШОКИРУЮЩАЯ ПРАВДА О МОШЕННИКАХ-ПСИХОЛОГАХ

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