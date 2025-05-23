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- Эксклюзив ТСН
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Какой в Украине будет погода в выходные, 24–25 мая: синоптики удивили прогнозом
Украинские синоптики рассказали, какой погоды следует ожидать в выходные в Украине.
В Украине в выходные будет тепло, но местами — дожди и грозы.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В западных областях, а также на Виннитчине и Житомирщине — дожди, грозы, местами град. Возможен также шквальный ветер — до 20 метров в секунду. Поэтому людей просят быть осторожными, не ходить под деревьями и рекламными конструкциями. Температура днем — почти по всей стране комфортные 20–28 градусов.
«Но температурные показатели существенных изменений не претерпят, разве что будут несколько ниже значения дневной температуры за счет облачности и осадков в тех районах, где будет проходить именно вот эта грозовая деятельность с дождями. На выходные у нас такие активные атмосферные процессы с атмосферными фронтами, дождями, а уже в начале следующей недели немножко будет уже стабилизироваться синоптическая ситуация, но все равно ожидаем, что на следующей неделе время от времени могут быть дожди, но температурный фон остается комфортный», — говорят в гидрометцентре.
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