Какой вирус атакует сейчас Киев: зафиксированы летальные случаи

Что советует главный санврач Киева и нужно ли носить маски.

В Киеве наблюдается тревожная тенденция к росту количества заболевших гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. В сравнении с предыдущей неделей специалисты фиксируют рост заболеваемости на 7,1% за счет детского и взрослого населения.

Вирус из бомбоубежищ

За третью неделю января зарегистрировано более 12,5 тысяч случаев заболеваний гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Если сравнить с прошлой неделей, то таких случаев было более 11,7 тысячи. Но специалисты уверяют, что превышение эпидемиологического порога Киеву пока не грозит.

"Рост заболевания произошел за счет взрослого и детского населения. Но наблюдается рост на 7% именно среди детей. Это происходит потому, что дети вернулись в учебные заведения после каникул и стали больше контактировать между собой. Отсюда и рост заболевания. Способствуют и воздушные тревоги, когда дети вместе с учителями вынуждены длительное время находиться в бомбоубежищах, что, конечно, способствует распространению вирусов", — объясняет сайту ТСН.ua Сергей Чумак, главный санитарный врач Киева.

Детям приходится несколько часов находиться в закрытом помещении во время воздушной тревоги/фото ТСН.ua

Попадают в реанимации и умирают

По информации ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава", в столице также возросло общее количество госпитализированных среди заболевших гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей. В столичные медицинские учреждения за последнюю неделю было госпитализировано 372 человека, а на второй неделе таких было 336 человек.

На COVID-19 заболели 383 человека, в том числе 50 детей до 17 лет. Госпитализирован 131 человек, из которых 73 ребенка. Кстати, в отделении реанимации и интенсивной терапии находились шесть взрослых пациентов.

"За прошедшую неделю у нас зарегистрировано 5 летальных исходов среди взрослых. От осложнений COVID-19 умерли три человека, а еще двое от гриппа А. Конечно, этот грипп опасен. Раньше коронавирус был более агрессивным, особенно в начале пандемии. Тогда именно от него было больше летальных случаев. Сейчас коронавирус тоже есть, он никуда не исчез, но он стал менее агрессивным. А вот грипп постепенно начинает занимать свои прежние позиции. Хотя по летальным случаям они сейчас на одном уровне", — объясняет Сергей Чумак.

Кроме коронавирусной инфекции, начался стремительный рост гриппа/коллаж ТСН.ua

Вспышка гриппа А среди детей

Кстати, на прошлой неделе стало известно о массовой вспышке вирусной инфекции в Киевском спортивном лицее-интернате. В Киевскую городскую детскую клиническую инфекционную больницу были госпитализированы 8 детей с подозрением на ОРВИ, в том числе коронавирус.

После проведения лабораторных исследований выяснилось, что у семерых детей выявлен грипп А. Заболели подростки от 13 до 16 лет. По словам врачей, состояние больных средней тяжести и они находятся под пристальным наблюдением медиков.

Больной коронавирусом в защитной маске/Фото: Unsplash

Какой вирус сейчас атакует Киев

По словам главного санврача Киева, коронавирус уже убрали из группы особо опасных инфекций приказом Минздрава Украины.

"Ковид теперь относится к респираторной группе заболеваний, поэтому нам уже не поступают сообщения о вспышках инфекции в учебных заведениях. Коронавирус воспринимается как сезонное заболевание. То есть если преподаватели или администрация школы видят, что у них в классе есть больные дети, они самостоятельно принимают решения о мерах по карантину на уровне класса или школы. Нам о таком уже не сообщают", — объясняет ТСН.ua Сергей Чумак.

Он добавляет, что каждую неделю в Киеве болеет от 11 до 15 тысяч жителей столицы. Ситуация тревожная, но контролируемая.

По словам главного санврача Киева, наиболее активен в столице сейчас именно грипп А, его обнаруживают во время лабораторных исследований.

"Фактически каждый день мы обнаруживаем именно грипп А, он очень активен сейчас. Основные симптомы болезни — повышенная температура тела, насморк, ломота в мышцах и суставах, головная боль, слабость. Симптомы очень похожи на ОРВИ. Но у каждого человека вины проявляются по-разному. Выявить грипп А можно благодаря быстрым тестам или путем лабораторных исследований", — отмечает Сергей Чумак.

Чаще всего в Киеве выявляют грипп А / Фото: pixanews.com

Спасут ли нас маски

Столичные власти недавно рекомендовали жителям Киева носить защитные маски в людных местах и в транспорте. Мы поинтересовались у главного санитарного врача столицы, нужно ли носить маски.

"Поскольку наблюдается повышение заболеваемости коронавирусом, то Всемирная организация здравоохранения рекомендовала носить защитные маски, особенно, в местах скопления людей и транспорте. Министерство здравоохранения Украины выпустило соответствующую памятку для украинцев, а столичные власти рекомендовали киевлянам носить маски. Я считаю, что носить маску нужно, если вы ухаживаете за больным человеком или болеете сами, но пользуетесь, например, метро. В таких случаях стоит пользоваться маской на время поездки", — говорит Сергей Чумак.

Он добавляет, что побороть вирус помогут своевременная профилактика болезни, а также вакцинация. Чтобы не получить осложнений, специалист советует заблаговременно обращаться за помощью в медицинские учреждения и не заниматься самолечением.

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