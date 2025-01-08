Какой война будет в январе-феврале 2025: вспыхнет ли после Курщины Брянщина и что дальше будет делать Путин

Генерал-лейтенант рассказал о пользе контратак на территории РФ и чем следует давить на диктатора.

Ситуация на фронте остается сложной. Враг продолжает давить на Покровск и обстреливать украинские города. Все ждут веского слова относительно этой войны от нового президента США, которой возглавит страну 20 января.

ТСН.ua расспросил военного эксперта, какие планы Путина на ближайший месяц, стоит ли нам ждать новых обстрелов, усиления российского наступления, а также, что изменится после инаугурации Трампа, будет ли очередное обострение со стороны России.

Путин нацелился на четыре региона Украины

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, обострение со стороны России уже началось, оно касается двух регионов, наиболее приоритетных для Путина – это украинский восток и Курщина.

"На востоке Украины активность врага усиливается. Оккупанты фактически заняли Курахово и продвигаются дальше в сторону Дачного. Но главной целью для россиян остается Покровск. Защищая Курахово, мы выиграли определенное время, но достаточно сил на то, чтобы остановить продвижение противника у нас, к сожалению, пока нет. Ситуация сложная. Поэтому все дальнейшие действия Путина будут сконцентрированы на том, чтобы силовым путем легитимизировать четыре области Украины, которые он "записал" в конституцию РФ", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба (2006–2010 гг.).

Для наступления на Запорожье и Днепр не хватает сил

Эксперт добавляет, что от Луганской области под контролем Украины мало что осталось. Продолжается упорная борьба за другие регионы, на которые нацелился российский диктатор.

"Думаю, что пока для наступления на Запорожье и Днепр у врага не хватает сил. Армии Путина нанесены большие потери. Конечно, противник ведет боевые действия на этих направлениях малыми силами, но это действия исключительно тактического уровня, потому что для стратегического наступления сил у россиян не хватает, а вот планы по возможному наступлению бесспорно есть", – рассказывает Игорь Романенко.

Помощь от США

Генерал-лейтенант добавляет, что жесткая борьба будет продолжаться на фронте в ближайший месяц.

"Путин понимает, что после того, как Трамп официально займет пост президента США, ситуация может для него кардинально измениться. Тем более что Джо Байден в конце своей каденции уже в значительной степени помог Украине вооружением, техникой и боеприпасами и еще две недели будет помогать", – объясняет Игорь Романенко.

Активизация боевых действий на Курщине

Эксперт отмечает, что к моменту вступления в должность Трампа украинцы тоже совершают определенные действия. Об этом, кстати, отмечают и западные аналитики.

"Украина может активизировать военную операцию на Курщине. Кстати, эта активизация уже длится четвертые сутки. Союзники помогли нам техникой и боеприпасами и на тех направлениях, где не ожидал враг, наши бойцы пошли в контратаки. Речь идет о Новоивановке на северо-западной части Курщины, где россияне еще недавно наступали и северо-восточном направлении – от Суджи”, – рассказывает Игорь Романенко.

Эксперт подчеркивает, что сейчас Силы обороны Украины на Курщине работают в режиме контратак, это, конечно, не контрнаступление, но тоже имеет положительные результаты.

Подавление части российских дронов

Генерал-лейтенант объясняет, что определенного успеха нам удалось достичь благодаря тому, что украинские Силы обороны смогли сформировать поле для действия средств радиоэлектронного подавления и сейчас на Курщине россияне не могут применить большое количество своих дронов, именно тех, что не имеет оптиковолоконной системы управления.

"Для нас это очень важно, потому что враг такого просто не ожидал и кое-где не имел чем отбивать атаки. К сожалению, наши системы не влияют на российские дроны с оптиковолоконным кабелем. Враг может их использовать, но только там, где нет лесопосадок, потому что волокно цепляется за ветви, а также не может выполнять резкое маневрирование. Такие дроны более устойчивы к влиянию РЭБ, потому что связь между ним и оператором осуществляется через кабель, а не через радиоволны", – объясняет Игорь Романенко.

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Чтобы остановить контратаки ВСУ на Курщине, россияне привлекли большое количество авиации. По словам Игоря Романенко, речь идет о 40 единицах – самолетов и вертолетов. К тому же группировка российских войск на Курщине в три раза больше, чем у Сил обороны Украины.

"Учитывая преимущество противника, контратаки при таких условиях возможны только благодаря высокому уровню профессионализма наших воинов. Но здесь вопрос насколько хватит энтузиазма и сил у наших защитников, потому что у россиян достаточно ресурсов, чтобы сдерживать наступление. Тем не менее, западные аналитики считают, что подобные действия со стороны СОУ возможны не только на Курщине, но и в Брянской области или других регионах РФ. Это нужно делать. Чем больше территорий России мы будем брать под контроль, тем сильнее будет военно-политическое влияние на Путина со стороны Украины", – отмечает Игорь Романенко.

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Ракетные обстрелы будут и дальше

По словам военного эксперта, в ближайшие месяцы РФ будет продолжать ракетный террор Украины.

"Путин будет продолжать это делать – это его метод давления на Украину и он не откажется от его реализации. Обстрелы будут. И нам нужно усиливать средства противовоздушной и противоракетной обороны. Думаю, что это хорошо понимают наши американские партнеры, потому что Путин отверг предложения команды Трампа относительно их "плана мира". Поэтому сейчас на российского диктатора нужно давить с военной точки зрения, экономической, политической, дипломатической. Если этого не делать, Путин будет пытаться захватить как можно больше территорий и наносить по Украине массированные ракетные удары. Он это будет делать до того момента, пока Запад даст четко понять Путину, что пора остановиться", – заключает Игорь Романенко.

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