Какую диету выбрать, чтобы похудеть без вреда организму

По мнению специалиста, основная проблема людей — они едят все подряд.

Есть или не есть — извечные муки совести. Особенно, когда это касается фигуры или чистой кожи. ТСН снимала не один сюжет о каждой новой, а иногда и не совсем понятной диете. Делали эксперименты и часто видели результаты.

Какую из диет выбрать так, чтобы результат был, но не навредил организму — в материале ТСН.19:30.

Стакан воды на завтрак, поменьше сладкого и не есть жареный картофель. За какой ухватиться рацион? Кето, низкоуглеводная диета, сыроедение, интервальные голодание, раздельное, три или пятиразовое питание — десятки запутанных формул пищи. Алина когда попыталась все одновременно. Ей 22 года, и почти 10 лет из них она учится есть. Чтобы похудеть — ела одни овощи, забыла о жареном, все расписанное до калорий носила в судочках, со временем немного меньшими порциями, по две, а в итоге — и один раз в день.

Так что выбрать, чтобы без вреда? Врачи говорят — то, чего хочет ваш организм.

"Правильная диета — это когда человек чувствует, когда насытился и голод, когда надо поесть и в зависимости от этого строит свой рацион питания", — говорит специалистка.

Все трендовые кето, интервальные или низкоуглеводные диеты — тоже, говорят, имеют право на существование. Но только тогда, когда такую диету пропишет врач.

"Каждому подходит прием пищи два-три раза в день, каждому подходят паузы между едой, когда поели и не подъедаете. Пить в эту паузу водичку и травяной чай", — говорит врач Екатерина Мартовицкая.

Профессиональный тренер Андрей с женой Ольгой ежедневно показывают, что есть на завтрак, обед и ужин. А также — как быстро приготовить весь рацион на день.

"Основная проблема людей — они едят все подряд и не фиксируют, сколько они съели сладкого. А как только начинают заниматься здоровьем — то начинает играть роль абсолютно все: а сколько там творог процентов жира, а скажите пожалуйста, там сахар есть или нет. Это все ерунда ", — говорит Андрей.

Пара говорит, необходимо просто раз себя переучить — взять лист бумаги и по пунктам расписать, что лучше есть на каждый прием пищи. На завтрак, например — яйца, каша или мягкий сыр. А вот в каком виде и с чем — здесь уже полет фантазии. Наиболее калорийные, паста с морепродуктами — на обед. А на ужин — рыба с запеченными овощами.

Новости Украины: какую выбрать диету, чтобы похудеть без вреда организму

Напомним, ученые рассказали, какие фрукты и овощи способствуют улучшению сна. Если у вас периодически возникают проблемы со сном, не стоит сразу бежать в аптеку за снотворным.

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