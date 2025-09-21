- Дата публикации
Какую квартиру можно купить во Львове за 18 тысяч долларов (фото)
За сколько сейчас можно купить самое дешевое жилье в городе.
Самая дешевая квартира, которую можно купить во Львове, стоит 18 тысяч долларов. Это комната в общежитии с туалетом и душем на этаже.
Объявление о продаже жилья размещено на популярном сайте по поиску недвижимости.
Площадь квартиры маленькая — 17,5 квадратных метров. Она расположена на седьмом из девяти этажей.
«Среднее жилое состояние, центральное отопление, счетчики на воду, лифт, хорошая развитая инфраструктура», — говорится в объявлении.
Для сравнения, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке во Львове по состоянию на сентябрь 2025 составляет 63 тысячи долларов.
Ранее ТСН.ua рассказывал, сколько стоят самые дешевые квартиры в Ужгороде и как они выглядят. За 24 тысячи долларов можно приобрести квартиру с ремонтом в жилом комплексе.