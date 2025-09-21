ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
838
1 мин

Какую квартиру можно купить во Львове за 18 тысяч долларов (фото)

За сколько сейчас можно купить самое дешевое жилье в городе.

Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Квартира во Львове

Квартира во Львове / © ТСН

Самая дешевая квартира, которую можно купить во Львове, стоит 18 тысяч долларов. Это комната в общежитии с туалетом и душем на этаже.

Объявление о продаже жилья размещено на популярном сайте по поиску недвижимости.

Площадь квартиры маленькая — 17,5 квадратных метров. Она расположена на седьмом из девяти этажей.

Квартира во Львове

Квартира во Львове

«Среднее жилое состояние, центральное отопление, счетчики на воду, лифт, хорошая развитая инфраструктура», — говорится в объявлении.

Квартира во Львове

Квартира во Львове

Для сравнения, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке во Львове по состоянию на сентябрь 2025 составляет 63 тысячи долларов.

Квартира во Львове

Квартира во Львове

Ранее ТСН.ua рассказывал, сколько стоят самые дешевые квартиры в Ужгороде и как они выглядят. За 24 тысячи долларов можно приобрести квартиру с ремонтом в жилом комплексе.

838
