Какую квартиру можно купить во Львове за 18 тысяч долларов (фото)

Квартира во Львове

Самая дешевая квартира, которую можно купить во Львове, стоит 18 тысяч долларов. Это комната в общежитии с туалетом и душем на этаже.

Объявление о продаже жилья размещено на популярном сайте по поиску недвижимости.

Площадь квартиры маленькая — 17,5 квадратных метров. Она расположена на седьмом из девяти этажей.

Квартира во Львове

«Среднее жилое состояние, центральное отопление, счетчики на воду, лифт, хорошая развитая инфраструктура», — говорится в объявлении.

Квартира во Львове

Для сравнения, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке во Львове по состоянию на сентябрь 2025 составляет 63 тысячи долларов.

Квартира во Львове

