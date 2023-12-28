Какую ловушку для Украины на 5 лет готовит Путин: подробности скандальной встречи диктатора с Си

Еще в марте 23-го года в Кремле признались перед "ближайшим союзником" Китаем, что захватить Украину им так просто не удастся, так что нужен новый план.

Как Россия уговаривала Китай поверить в победу РФ и какую ловушку для Украины уже приготовил диктатор — в эксклюзиве TСН.ua.

Как Москва встречала Си

Март 23 года. В Москву торжественно прибыл президент Китая Си Цзиньпин. В российской столице его встречали почти по-королевски – военный оркестр, фанфары и перекрытые улицы. В Москве даже вывесили бигборды на китайском, чтобы "старший брат чувствовал себя как дома".

Бигборд на китайском в РФ

Российская же пропаганда пыталась продать этот визит максимально дорого своему народу и активно "делили шкуру неубитого медведя", рассказывая о "Новом мире", который вот-вот наступит.

Путин умолял Си "верить" ему?

На самом деле, у Путина было не все так хорошо. Как пишет издание Nikkei Asia, со ссылкой на собственные источники, в марте 23-го года Путин буквально уговаривал Си верить в российскую победу. Но был нюанс — вместо "Киев за три дня" тот уже говорил: "Воюю еще минимум 5 лет".

Очевидно, это был способ Путина подытожить для Си ситуацию, которая в то время была неблагоприятной для России, и заверить лидера Китая, что Россия в конечном итоге выйдет победителем. Вероятным доводом было, что затяжная война пойдет на пользу хорошо вооруженному партнеру Китая (России).

По мнению журналистов, эта информация в очередной раз доказывает, что Путин не собирается идти на какие-либо уступки или перемирие, а лишь делает вид, что хочет мира. Скорее всего, таким образом Путин в очередной раз пытается замылить глаза Запада, а также подойти к выборам в образе миротворца. На это ему намекают последние соцопросы, в которых третья часть россиян открыто поддерживает окончание так называемой СВО. Выборы в России – это фикция, но в сплошном вакууме Путин все же жить не может и активно делает вид, что заботится о народе.

New York Times подыгрывает Кремлю?

Авторы Nikkei Asia уверены и в том, что недавняя статья New York Times – это полный бред. Напомним, что не так давно в этой известной американской газете вышел материал, в котором говорилось, как Путин шлет скрытые "мирные" сигналы Западу и готов остановить войну хоть сейчас, но уже на новой линии разграничения.

Для этого даже взяли комментарий у спикера Путина Пескова, хотя тот крайне редко разговаривает с иностранными изданиями. В Украине этот финт Кремля разоблачили мгновенно. Дело в том, что авторы статьи, среди которых россиянин, долгое время работали в Москве. В Центре противодействия дезинформации разоблачили журналистов в работе на информационную повестку, выгодную Кремлю.

"Сигнал" РФ действительно может быть сделан, чтобы помешать дальнейшей военной помощи ВСУ от Запада, а также быть попыткой добавить рейтингов Трампу, который готов "отдать" Путину часть украинской территории. Не стоит забывать, что Россия играет в "мир", инвестируя все больше в ВПК и наращивая кадровую армию. В статье об этом, конечно, речь не идет. А для написания этого текста РФ задействовала американских журналистов, завербованных во время их работы в России", — сообщали в Центре противодействия дезинформации.

В украинском СНБО резко отреагировали на такой заказной материал. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов расставил все точки над "i" и рассказал настоящий замысел Путина.

"Путин или его окружение делают эти заявления, чтобы снизить поддержку нашей страны. Они запускают эти фейки, что якобы готовы к переговорам. Но вы знаете четко позицию нашего президента: есть 10 пунктов Формулы мира Владимира Зеленского. Читайте внимательно, там все написано. Потому что переговоры, которые предлагает Российская Федерация, довольно простые, - это наша капитуляция. Мы не можем себе позволить капитулировать перед страной, которая еще 24 февраля 2022 года начала нас уничтожать", - объяснил Данилов.

Но это далеко не все. 28 декабря то же самое New York Times выпустило новую не менее скандальную статью. Член редколлегии газеты и автор этой публикации Серж Шмеман утверждает, что Украине лучше отказаться от территорий, чем продолжать борьбу. Тот не отрицает, что это может быть ловушкой Путина, но, говорит он, игнорировать так называемые "мирные месседжи" нельзя.

"Если Путин окажется серьезным [в своих намерениях заключить мир], Украина не должна упускать возможность прекратить кровопролитие. Отвоеванная территория – не единственный показатель победы в этой войне", — сказал Серж Шмеман.

Кремль расшатывает Запад и Украину, однако есть "но"

Москва ведет серьезную операцию психологического влияния на Запад и, прежде всего, против Украины. Об этом в интервью Голосу Америки заявила экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Гилл. Оккупанты беспощадно ухватились в тему якобы неудачного контрнаступления ВСУ и пытаются продать ее западным потребителям.

"Просто сейчас, во время нашего разговора, Москва ведет операцию психологического воздействия. Вы знаете эти советские технологии – ослабьте врага прежде чем фактически победить его на самом поле боя. Им нужно заставить противника "ощутить" поражение, думать, что он уже потерпел поражение, и это именно то, чем занимается сейчас Путин, провоцируя дискуссии на Западе. Украина должна продолжать демонстрировать единый фронт. И мы тоже должны это делать. То, к чему мы стремимся – это единый европейский и атлантический фронт в поддержку Украины", — сказала Фиона Гилли.

Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Гилл

Американская экс-разведчица считает, что у Украины еще будет шанс показать свою мощь. Тот успех, который уже имеет Украина, удивителен, а неудачи на фронте всегда можно исправить. Учатся на своих ошибках и Россия, и Украина.

"Да, на поле боя все пошло не так, как всем хотелось бы. Я имею в виду, ситуацию вокруг контрнаступления с точки зрения украинцев. Но это не значит, что все закончилось. Возможно, все больше людей будут говорить об Украине в негативном смысле — о том, что Украина проиграет или что мы не увидим абсолютной победы. Путин пытается играть в игры с нашим сознанием. И поэтому для нас крайне важно говорить об этой войне не так, как он. Нам необходимо давать отпор всем тем в Европе и других частях мира, которые говорят "все закончилось". Сейчас совершенно точно еще не конец", — подчеркнула она.

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