Какую пенсию получает Иво Бобул: певец удивил цифрой и заявил, что ему стыдно
Народный артист Украины рассказал о своей пенсии.
Известный украинский певец Иво Бобул рассказал, что он получает 10 тысяч гривен пенсии. Он признал, что ему не хватает этих средств на достойную жизнь.
Об этом он рассказал в комментарии проекту «Хапуга.ua».
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГИГАНТСКИЕ ПЕНСИИ ШОКИРУЮТ! КТО ПОЛУЧАЕТ ПО 300-400 ТЫСЯЧ, А КТО — ПО ТРИ ТЫСЯЧИ? ХАПУГА.UA
Иво Бобул отметил, что сначала его пенсия составляла 5 тысяч гривен.
«Пять тысяч гривен, помню. Смешно стало. Не единственное, что там награды и все. Ну, так, посчитали пять тысяч. Потом уже с каждым годом там как-то они пересчитывали. И сейчас десять», — рассказал народный артист Украины Иво Бобул.
Сегодня его пенсия — 10 тысяч гривен. Но, как сам признает, даже эту сумму озвучивать стыдно.
«Должно быть, чтобы не было стыдно людям говорить. Когда спрашивают, какая у тебя пенсия, я иногда не говорю. А мне просто стыдно сказать», — говорит он.
