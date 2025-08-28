Какую пенсию получает Иво Бобул: певец удивил цифрой и заявил, что ему стыдно

Иво Бобул

Реклама

Известный украинский певец Иво Бобул рассказал, что он получает 10 тысяч гривен пенсии. Он признал, что ему не хватает этих средств на достойную жизнь.

Об этом он рассказал в комментарии проекту «Хапуга.ua».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГИГАНТСКИЕ ПЕНСИИ ШОКИРУЮТ! КТО ПОЛУЧАЕТ ПО 300-400 ТЫСЯЧ, А КТО — ПО ТРИ ТЫСЯЧИ? ХАПУГА.UA

Реклама

Иво Бобул отметил, что сначала его пенсия составляла 5 тысяч гривен.

«Пять тысяч гривен, помню. Смешно стало. Не единственное, что там награды и все. Ну, так, посчитали пять тысяч. Потом уже с каждым годом там как-то они пересчитывали. И сейчас десять», — рассказал народный артист Украины Иво Бобул.

Сегодня его пенсия — 10 тысяч гривен. Но, как сам признает, даже эту сумму озвучивать стыдно.

«Должно быть, чтобы не было стыдно людям говорить. Когда спрашивают, какая у тебя пенсия, я иногда не говорю. А мне просто стыдно сказать», — говорит он.

Реклама

Больше читайте в материале: Кто в Украине получает 200, 300 и 400 тысяч гривен пенсий: названы имена счастливчиков