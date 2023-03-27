Какую тактику применяют российские войска в Бахмуте: ответ военного

Бахмут остается самой горячей точкой на фронте. Бои не прекращаются, но ситуация под контролем ВСУ.

О происходящем на Бахмутском направлении и на направлении Сватово-Кременная рассказал в прямом эфире телемарафона "Едині новини" командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"По направлению Сватово-Кременная противник наносит удары круглосуточно на разных участках фронта, пытаясь найти слабое место обороны Вооруженных сил Украины для того, чтобы нанести максимально серьезный удар. Но противнику не удается найти такое место, потому что ВСУ достаточно эффективно отражают ударные штурмовые действия, а также удается, благодаря профессиональной команде 92-й отдельной механизированной бригады, профессиональному командованию, действовать заранее, выявляя замыслы противника и уничтожать его в районах сосредоточения. И по предварительной развединформации нанести огненное поражение как артиллерийскими средствами, так и теми средствами БПЛА, которые у нас появляются непосредственно в войсках. Поэтому ситуация сложная, ведь ударно-штурмовые действия происходят постоянно, в частности погода сейчас способствует противнику. Инициатива – на стороне ВСУ", — сказал он.

Что касается Бахмутского направления, то ситуация несколько другая и характер действий противника также.

"Очень большое количество личного состава задействует противник. За долгое время, которое я воюю, начиная с 2014 года, я не видел, чтобы противник отдавал такое количество личного состава в бой. Они могут положить в одном секторе в сутки, где совершают ударно-штурмовые действия, около 100 человек. Это для них считается нормой, а на место этих ста приходят другие. Несмотря на сложность боевых действий, Вооруженные силы Украины эффективно держат те оборонительные рубежи, которые есть. Удалось сместить противника от основных путей сообщения и это чрезвычайно важно. Сектор безопасности и обороны в Бахмуте и в его окрестностях работает слаженно и достаточно эффективно.

Наибольшие потери противник действительно несет в Бахмуте. Россияне используют свой личный состав для совершения ударно-штурмовых действий. У них есть исключительно такая теория как копатели, то есть они почти не стреляют, основная их задача — подойти максимально близко к нашим траншеям, зарыться, они уничтожаются, а на их место приходят другие до тех пор, пока не будет вырыт окоп. В этот окоп они уже заводят подготовленных штурмовиков, которые потом из него пытаются вскочить и выбить нас из позиций. Потому сколько это будут терпеть россияне, для меня вопрос. Если они совершают маневр отступления, ликвидируются своими же, им выстреливают в спины. Плюс дополнительно противник эффективно использует такую методику Второй мировой войны — "заградотряды", работающие из числа "кадыровцев". Если россиянам нравится, что их расстреливают "кадыровцы" в спину, то хорошо. Наша задача – их уничтожить и обеспечить безопасность для Украины", — добавил военный.

По состоянию на 26 марта украинским силам удалось стабилизировать ситуацию в районе Бахмута. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Впрочем, по его словам, ситуация вокруг города остается сложной.