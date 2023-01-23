Какую угрозу несет увеличение армии России до 1,5 миллиона человек: ответ эксперта

На сегодняшний день в России нет ни одного подразделения, которое было бы на 100% укомплектовано. Все они имеют недоукомплектацию 30% и более, отметил Коваленко.

Увеличение российской армии, о которой объявил министр обороны России Сергей Шойгу, до 1,5 миллиона человек к 2026 году – не является серьезной угрозой на сегодня. Поскольку война в Украине закончится гораздо раньше, чем Россия сможет увеличить свою армию до такого количества.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Давайте посмотрим на эту ситуацию следующим образом – они будут увеличивать армию до 300 тысяч в течение трех лет? Война в Украине закончится гораздо раньше, чем Россия сможет увеличить свою армию до такого количества. Поэтому для Украины оно не является такой угрозой на сегодня. В будущем, для будущих поколений — да, действительно. От российской армии в 1,5 миллиона всегда будет угроза", — объяснил эксперт.

Коваленко отметил, что интересно то, что россияне создают новые мотострелковые дивизии, и из этого возникает вопрос: а есть ли у них возможность обеспечивать эти новые подразделения, есть ли у них техника?

"Сейчас мы видим, что они не могут даже полноценно обеспечивать те подразделения, которые они отправляют в зону боевых действий, им не хватает, они не успевают поднимать (технику – ред.) по консервации, ремонтировать и т.д. Доводить до боеспособного состояния именно ту технику, которая нужна, поэтому у меня есть большие сомнения, что они смогут полноценно вообще сформировать новые подразделения, особенно сейчас, когда все остальные в российской армии также критически нуждаются в доукомплектации. На сегодня в России нет ни одного подразделения, которое было бы на 100% укомплектовано. Все они имеют недоукомплектацию 30% и более", — подчеркнул военно-политический обозреватель.

Напомним, Олександо Коваленко спрогнозировал, что в Донецкой области еще полгода не стоит ожидать контрнаступления. Это направление и дальше будет оборонным.

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