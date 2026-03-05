"Калибры" на паузе: какие последствия атаки на российский фрегат "Адмирал Эссен"

Попадание дрона в российский фрегат «Адмирал Эссен»

Спецоперация СБУ и Сил обороны в Новороссийске (РФ) привела к критическому повреждению фрегата «Адмирал Эссен». Из-за поражения систем наведения корабль больше не может запускать ракеты «Калибр» по Украине.

Об этом сообщили источники ТСН.ua в спецслужбе.

По их словам, в ночь на 2 марта во время атаки на порт «Новороссийск» СБУ совместно с Силами обороны нанесла удар по российскому фрегату «Адмирал Эссен», который является носителем восьми крылатых ракет «Калибр». Попадание пришлось в район средней надстройки корабля.

В результате удара произошли взрывы гранатометов, предназначенных для отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала.

Также был поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который используется для обнаружения радиолокационного излучения и создания помех.

Кроме того, были поражены радары подсветки целей ЗР-90 «Орех», входящие в систему наведения корабельного зенитного ракетного комплекса.

Вероятно, поврежден и основной обзорный радар «Фрегат-М2М», который отвечает за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.

Источники отмечают, что во время проведения операции удалось прорвать плотную многоуровневую систему противовоздушной обороны, которая прикрывала Новороссийскую бухту и порт. Пожар, вспыхнувший на палубе корабля, продолжался около 18 часов, что может свидетельствовать о значительных внутренних повреждениях и сложности работы аварийных команд.

"Корабль получил критические повреждения, которые существенно ограничивают возможность применения им крылатых ракет «Калибр». Сейчас фрегат не может наносить удары по территории Украины», — отметили собеседники.

Атака на Новороссийск 2 марта — подробности

Напомним, в ночь на 2 марта СБУ и Силы обороны атаковали Новороссийск двумя сотнями беспилотников, попав в портовую инфраструктуру и нефтяной терминал «Шесхарис». В результате ударов также были повреждены пять военных кораблей (в частности тральщик «Валентин Пикуль», корабли «Ейск» и «Касимов»), уничтожены радар комплекса С-300, ЗРГК «Панцирь-С2» и шесть нефтеналивных стендеров. Среди личного состава врага трое погибших и 16 раненых.

Как сообщил OSINT-проект «КиберБорошно», во время атаки дронами на Новороссийскую бухту повреждения надстройки получил российский фрегат «Адмирал Эссен». Там детонировали установки ПК-10 для отстрела ловушек. Удар вывел из строя комплекс РЭБ ТК-25, радары подсветки целей МР-90 «Орех» и, вероятно, обзорный радар «Фрегат-М2М». Также пострадала корма ракетного катера проекта 1241 «Молния», где расположены двигатели, машинное отделение, зенитные установки АК-630М, дизель-генераторы и помещения экипажа.

