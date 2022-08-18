"Калибры" покрывают всю территорию Украины": Жданов заявил о ракетной угрозе для всех областей 23-24 августа

Ракетный обстрел с территории Беларуси Киеву не угрожает, ведь существующие там системы С-300 и С-400 не достанут до города. Однако как для столицы, так и для остальных территорий Украины угрозу представляют российские "Калибры", охватывающие всю территорию государства.

Поскольку российский диктатор Владимир Путин любит символику, 23-24 августа возможны массированные ракетные удары по территории Украины.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Два носителя ракет (России в Черном море – ред.) дежурят постоянно. Это очередные силы и пока они не усиливаются другими кораблями и подводными лодками с эскадры Черноморского флота России, то здесь особо волноваться нечего. Что касается собираемых в Беларуси ракет, то дальность пуска может составлять где-то до 200 км максимум – если применять комплексы С-300, С-400 для пуска ракет в качестве земля-земля по наземным целям. Поэтому в Киев они точно не долетят”, – рассказал эксперт.

В то же время он обратил внимание на то, что Россия не смогла мгновенно ответить на взрывы в оккупированном Крыму. Войска оккупантов на сегодняшний день не могут резко увеличить эскалацию на линии фронта из-за нехватки сил.

"Но я думаю, что учитывая то, что Путин любит "скрепы", символику – цифровую, идеологическую – то 23-24 августа возможно нанесение массированных ракетных ударов по территории Украины. Здесь уже будет угрожать всем областям. Мы понимаем, что "Калибры" покрывают всю территорию Украины. Они еще есть — морского базирования. Ракеты Х-22 на 600 км летят — тоже могут покрыть большую часть территории Украины. Ну, и ракеты С-300 летят до 200 км — тоже можно посмотреть, куда они достанут, если будут запущены", – объяснил Жданов.

Он также выразил мнение, что произошедший 16 августа ракетный удар по Житомирщине – это "пробный слой перед подготовкой к более массированному удару".

Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что в связи с накоплением российских ракетных систем в Беларуси вдоль границы с Украиной существует серьезная угроза ударов по Киеву и так называемых центрах принятия решений в столице.

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