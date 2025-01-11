Калифорния в огне: смертоносные пожары в США унесли жизни десятка человек и уничтожили 10 тысяч домов

Огонь до сих пор не удалось усмирить.

Калифорния в огне. Смертоносные пожары в американском штате унесли жизни уже десятка человек и уничтожили 10 тысяч домов. Шериф Лос-Анджелеса сравнивает пострадавшие районы с местами взрыва атомной бомбы. От пламени пострадали дома как простых американцев, так и голливудских звезд.

Более подробно о ситуации в Калифорнии рассказала специальная корреспондентка ТСН в США Ольга Кошеленко.

Дом Хуана Переса в Альтадене сгорел дотла. Жители наблюдали в новостях за пожарами в Калифорнии, но прогноз погоды уверял – ветер дует не в их направлении. Но все изменилось очень быстро. И 20 лет жизни Пересев здесь превратились в пепел. Притом что соседский дом остался практически невредимым.

“Племянница нашла две кофейные чашки, которые ей подарила моя мама. На следующей неделе будет четыре года, как она скончалась. Они целые, понимаете? Это просто невероятно. Жена откопала здесь несколько кастрюль и кухонных принадлежностей. Но кроме этого, ничего спасти не удалось. Все уничтожено”, – рассказывает погорелец Хуан Перес.

Калифорния в огне/Скриншот по видео ТСН

Огонь не обходит богатых и знаменитых. Практически дотла выгорел элитный район "Пасифик полисейд", где жило немало голливудских звезд. Пылает Голливудский холм. Актер Бен Афлек спасался вместе с бывшей женой и общими детьми. Сгорели дома выдающегося Энтони Хопкинса, светской львицы Пэрис Хилтон. Бежать вероятнее всего пришлось принцу Гарри с женой Меган Маркл и детьми. В Голливуде отложили объявление номинантов на Оскар, ведь многие члены киноакадемии спасаются от огня.

“В южной Калифорнии – просто катастрофа. Во многих местах ужасающие пожары. Это буквально место, где я живу – базар, где делаю покупки, школа, куда ходят мои дети. Друзья, многие многие друзья потеряли дома”, — говорит актриса Джейми Ли Кертис.

Калифорния в огне/Скриншот по видео ТСН

Избранный президент Дональд Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюссрма в небрежном правлении и предостерег — если состоятельные граждане бегут из штата, это будет трагедия.

“Самые большие дома, самые дорогие в мире, разрушены. Я даже не знаю… если говорить о налоговой базе, если все эти люди уедут, что будет с налоговой базой в Калифорнии. Это будет подлинная катастрофа. И это ошибка губернатора и администрации – у них не было воды. В гидрантах не было достаточно воды”, – говорит избранный президент США Дональд Трамп.

Калифорния в огне/Скриншот по видео ТСН

Но воды в гидрантах вряд ли хватило бы на стихию такого масштаба, когда горят целые районы. Ученые объясняют: когда пожар приобретает определенные масштабы, тратится много кислорода, воздух затягивается внутрь и возникают порывы ветра, с которыми невозможно справиться.

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