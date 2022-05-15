"Калуш" — молодцы, а жюри — го**о": украинцы возмущены оценками для Польши на "Евровидении-2022"

Ночью в итальянском Турине завершилось "Евровидение-2022". Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania покорила европейскую публику и заняла заслуженное первое место. Но вместо того, чтобы радоваться музыкальной победе, украинцы взорвались негативными комментариями в адрес жюри, которое умудрилось поставить Польше нули.

ТСН.ua собрал все, что известно о скандале и как украинцы в Сети массово хейтят жюри за такие оценки нашим соседним странам.

Что произошло

Традиционно кроме зрителей оценки на "Евровидении" выставляет также жюри от каждой страны-участницы. Национальные жюри в этом году дали следующие баллы Украине: Польша – 12 баллов, Молдова – 12 баллов, Латвия – 12 баллов, Румыния – 12 баллов, Литва – 12 баллов, Германия – 10 баллов, Исландия – 10 баллов.

От Украины в его составе были: Вадим Лисица – председатель жюри, украинский продюсер, звукорежиссер, Андрей Капраль – певец, солист вокальной формации "Пиккардийская терция", аранжировщик, автор песен, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в области музыкального искусства, заслуженный Украины, Ирина Федишин — украинская пописполнительница, Андрей Яцкив — мультиинструменталист, дирижер, художественный руководитель Академического инструментального ансамбля "Высокий Замок" Львовской национальной филармонии, получил отличие "Gremmy" как продюсер за лучший саундтрек 2019 года — украинский киновед и кинокритик, преподаватель Национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, исполнительный продюсер телеканала UA: КУЛЬТУРА, главный редактор и соучредитель интернет-медиа "Moviegram".

И вот эти уважаемые люди не дали ни одного балла Польше, которая поддерживает Украину в войне с Россией, приняла больше всего беженцев и отдала нам на "Евровидении" в Турине максимальные баллы — как от жюри, так и от зрителей. Такое решение очень возмутило украинских зрителей, которые одновременно, в отличие от жюри, также оценили польского исполнителя максимальным баллом – 12.

К слову, украинское жюри также поставило "0" Литве и Румынии, которые также поддерживают Украину. 12 баллов отдали Великобритании, 10 – Португалии, 8 – Нидерландам.

Реакция украинцев

Конечно, такие действия украинского жюри вызвали негатив и много вопросы, а соцсети взорвались настоящим хейтом. Многие пользователи написали, что им стыдно перед самыми преданными союзниками Украины за такие оценки.

"Сегодня за них стыдно перед самыми преданными союзниками Украины — Польшей, Латвией, Литвой. Не тронула их сердца представительница Исландии, одна из немногих наглядно продемонстрировавшая поддержку Украины... Зато нынешнее жюри своим благосклонностью отметило, скажем, Армению — страну, которая сегодня является одним из союзников России. И вот после таких вещей сразу как-то приходит осознание того, что у членов жюри российско-украинская война — в параллельной реальности, они не погружены в нее эмоционально. Но во что-то они, таки, погружены…", - написала Светлана Романенко из Кривого Рога.

Украинцы также просят прощения у поляков. "Братья поляки, от имени моей нации и общества я тепло и восторженно извиняюсь за поведение украинского профессионального жюри Евровидения", — написал украинский поэт, публицист, переводчик и муж Софии Андрухович Андрей Бондарь.

Как можно было дать полякам от украинского жюри 0 баллов?

Показали музыкальный вкус,

съели лимон из чая при королеве, балбесы. — kasha saltsova (@kashasaltsova) May 14, 2022

И вот полякам покажите, бумласка, кто с ними общается. Все переводить не надо, просто скажите, что под пост одной членкини жюри пришли разгневанные украинцы и спрашивают ГДЕ БАЛИ ПОЛЬШИ? ГДЕ БАЛИ ПОЛЬШИ??????!!!!! pic.twitter.com/1SsrKzREUO — Говорит Киев, столица Украины (@empty_box) May 15, 2022

Пошли украинцы также с комментариями и на страницы представителей жюри. Больше всего, вероятно, досталось Ирине Федишин.

Не обошли и главу жюри от Украины. На странице Вадима Лисицы появился пост-объяснения от его жены по поводу оценок, под которым украинцы также высказали свою позицию: "Калуш" — молодцы, а жюри — го**о".