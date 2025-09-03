- Дата публикации
Калуш на Прикарпатье накрыло облако дыма: в городе зафиксирован повышенный уровень опасного вещества
Россияне атаковали Калуш в Ивано-Франковской области.
Из-за ночной атаки в Калуше на Прикарпатье — сильное задымление и повышенный уровень формальдегида в воздухе.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В городе приостановили обучение в школах и садиках. Центр контроля и профилактики болезней предупреждает горожан без крайней необходимости не выходить на улицу и плотно закрыть окна. В городе до сих пор тушат масштабный пожар. Целью россиян стал объект инфраструктуры, сообщают в ОГА.
«В Калуше зафиксировано снижение состояния атмосферного воздуха. После ночной обстановки в городе Калуш наблюдается повышенный уровень формальдегида в атмосферном воздухе», — сообщили в городском совете Калуша.
Враг атаковал его ночью ракетами и «Шахедами». А пока город страдал от атаки — в укрытии местного роддома родилось 2 детей.
Девочка весом 3 килограмма 300 граммов и мальчик — почти 3 с половиной килограмма. Оба родов прошли благополучно и для младенцев, и для их мам.
Напомним, в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что ночью 3 сентября Россия применила против Украины 526 средств воздушного нападения. Это ударные беспилотники и ракеты воздушного и морского базирования. Силы ПВО уничтожили 451 цель
