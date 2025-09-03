Калуш на Прикарпатье накрыло облако дыма: в городе зафиксирован повышенный уровень опасного вещества

Спасатели ликвидируют последствия атаки на Прикарпатье

Реклама

Из-за ночной атаки в Калуше на Прикарпатье — сильное задымление и повышенный уровень формальдегида в воздухе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В городе приостановили обучение в школах и садиках. Центр контроля и профилактики болезней предупреждает горожан без крайней необходимости не выходить на улицу и плотно закрыть окна. В городе до сих пор тушат масштабный пожар. Целью россиян стал объект инфраструктуры, сообщают в ОГА.

Реклама

«В Калуше зафиксировано снижение состояния атмосферного воздуха. После ночной обстановки в городе Калуш наблюдается повышенный уровень формальдегида в атмосферном воздухе», — сообщили в городском совете Калуша.

Враг атаковал его ночью ракетами и «Шахедами». А пока город страдал от атаки — в укрытии местного роддома родилось 2 детей.

Девочка весом 3 килограмма 300 граммов и мальчик — почти 3 с половиной килограмма. Оба родов прошли благополучно и для младенцев, и для их мам.

Напомним, в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что ночью 3 сентября Россия применила против Украины 526 средств воздушного нападения. Это ударные беспилотники и ракеты воздушного и морского базирования. Силы ПВО уничтожили 451 цель

Реклама

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 16:00 новости 3 сентября. ПОСЛЕ АТАКИ Калуш в дыму — закрыли школы и детсады!