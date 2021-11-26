"Камень-ножницы-бумага": в детскую игру учительница сыграла с учениками по-взрослому — на раздевание

"Камень-ножницы-бумага": в детскую игру учительница сыграла с учениками по-взрослому — на раздевание

Региональная прокуратура уже начала проверку этого инцидента.

Российская учительница сыграла с учениками в игру на раздевание прямо во время классного часа. Это произошло в одной из сельских школ на Сахалине.

Об этом 26 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Мать одного из подростков сообщила об этом местной прессе, а видео, снятое школьниками, облетело соцсети. На этих кадрах учительница русского языка и учащиеся 8-го класса играют в детскую игру "камень-ножницы-бумага". Кто проиграет – снимает часть одежды. Региональная прокуратура уже начала проверку этого инцидента. А педагог – уволилась из школы.

Российская учительница во время классного часа играла с учениками в игру на раздевание | Новости мира

Напомним:

В обуховском лицее №4 учительница начальных классов тогда еще первоклассника ударила головой в парту, а другого ученика била по рукам. Дело долго не выходило за пределы школы: администрация просила никуда не обращаться, а школьный психолог вообще учила детей не рассказывать о конфликте родителям.

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