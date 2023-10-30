Камеры для изнасилования и жуткие пытки: освобожденный из плена парамедик рассказал о зверствах россиян

Парамедик Юрий Армаш почти год пробыл во вражеских застенках. О пережитом смог говорить только после того, как прошел не один курс реабилитации.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.

6 мая 2023 года из российского плена удалось вернуть 45 украинских защитников. Среди них и 33-летний Юрий Армаш. Тогда он признается, до последнего не мог поверить, что дома. Далее была долгожданная встреча с мамой и младшей сестрой.

Освобожденные из плена защитники

В плену Юрий Армаш пробыл почти год. Схватили его россияне в Новой Каховке, откуда не успел уехать, и почти сразу разоблачили, что мужчина - медик и имеет армейский опыт

"Они начали проверять по какой-то программе, сразу сказали, что офицер-врач. На первом допросе к нам использовали ножи, шила, биты, на следующих допросах, то они использовали электроток", - говорит Юрий Армаш.

В захваченном отделении полиции Новой Каховки, который превратили в застенок, оккупанты не жалели ни гражданских, ни детей. Когда россияне узнали, что Юрий парамедик - позволили ему помогать замученным украинцам. Увиденное его шокировало - чуть ли не у каждого были раны на голове.

Юрий Армаш

"У них была свободная камера, в которой они насиловали женщин. Это были не только женщины, но и девушки", - вспоминает Юрий.

Оккупанты перевезли Юрия в колонию в Ростове, где узнав о его прошлом подвергли жестоким пыткам.

"Насилие было в разных формах, какое только оно существует, оно там и было. Если что-то не так сказал, посмотрел, спускали в подвал подвешивали за ноги и начинали пытать как им только хотелось", - вспоминает парамедик.

В ростовской тюрьме Юрий пробыл шесть месяцев, пока не услышал от надзирателей - он в списках на обмен. Сейчас мужчина все свободное время проводит с родителями. А еще проходит реабилитацию, поддерживает семьи пленных и рассказывает всем о зверствах россиян. Больше всего Юрий мечтает о победе и возвращении домой побратима, с которым пережил все ужасы российской тюрьмы.

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Напомним, сколько техники и оккупантов потеряла Россия в Авдеевке.

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