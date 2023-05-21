Канадцы складывают искалеченные тела украинцев, как пазлы: удивительные истории спасения

Возвращают надежду на нормальную жизнь, складывая искалеченное тело, как пазлы - в польском городе Челядзь работает хирургический десант из Канады. Более полусотни медиков-волонтеров в течение двух недель оперируют украинских военных и гражданских, которые получили минно-взрывные травмы, говорится в ТСН.

В операционной канадских хирургов под музыку "Океана Эльзы" они исправляют дефект лица украинскому военному, который получил тяжелую минно-взрывную травму. “Это страшные, страшные ранения, и такого нормально в мире мы не видим, в Украине сейчас очень много таких раненых есть. Преимущественно это операции-реконструкции конечностей, это микрохурургия, которая применяется в реконструкции ноги или руки и черепно-лицевая хирургия”, — говорит пластический хирург Олег Антонишин.

Он канадец украинского происхождения. С 2014 года с коллегами-единомышленниками они оперировали в Киеве, Одессе и Львове. После полномасштабного вторжения база канадских врачей на юге Польши. Один из госпиталей предоставил им часть помещений, а все оборудование и медикамент привезли с собой.

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Среди врачей настоящие мировые звезды хирургии, как Стив МакКейб, который вместе с командой первыми в мире сделали пересадку руки. Сейчас проводит отпуск, оперируя украинцев. "Я специализируюсь на руках, с начала полномасштабной войны очень много именно таких ранений — повреждение нервов, суставов, костей и я действительно счастлив, что своими знаниями и умениями могу помочь украинцам", — говорит он.

Павел Щербина из Херсона ложится под нож канадских хирургов уже второй раз. В составе 128 горно-штурмовых бригад на войне он с 18 года. Ранение получил 31 августа прошлого года во время прорыва обороны из Кривого Рога в сторону Херсона. "Минометная мина 82 мм. Они восстановили мне нос, на этом этапе сделают немножко лицо, губы, рот и третий этап, по-моему самый важный – пересадка кости на восстановление верхней челюсти, которой частично нет. Таких операций, такой сложности, я не знаю, кто и где еще может сделать, они дают людям надежду и желание продлевать жизнь и бороться”, — убеждает мужчина.

Владимир из Львовской области до полномасштабного вторжения работал кондитером в Польше. 24 февраля сел в авто и приехал прямиком в военкомат. Быстрый курс подготовки и уже 4 марта на передовой в Попасной. Взрывом мужчине оторвало нижнюю челюсть. "Так случилось, что РПГешка прилетела, упала за пару метров, травму получил, выбило, выбило, то, что могло выбить, а теперь есть, что делать канадским специалистам со мной", — рассказывает Владимир.

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Девять месяца хирурги по кускам собирали в кучу Михаила из Херсона. В прошлом году 5 августа в 4 утра две ракеты "Ураган" попали в его дом в Нововоронцовке. Из-под завалов мужчину вытащили раненые сыновья. “Лежу привален камнями, это же чувствую, горю. Как он нашел? Голова сгорела, кожа, верх, до черепа. Говорили врачи, что на спичку никто не давал, что вы выживете”, — вспоминает раненый.

У мужчины была разбита рука, большой осколок в ноге. Благодаря многочисленным и сложным операциям, Владимир уже может ходить.

В среднем операции канадских врачей длятся по 10 часов, работают по сменам. Рядом и украинские хирурги перенимают опыт коллег. Одна операция в среднем стоит больше 6 тысяч канадских долларов. Финансирует канадские медицинские миссии благотворительный фонд, помогающий раненым украинцам еще с революции достоинства. “За этот год канадцы пожертвовали 60 миллионов долларов канадских, чтобы освобождать и помогать Украине. Как война закончится, мы вернемся назад и, может, создадим какой-то специальный центр, где иностранные врачи будут приезжать и будут обучать больше и больше техники со второго континента”, — говорит глава правления канадско-украинского фонда Виктор Гетьманчук.

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