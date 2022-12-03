Канадец в родном городе устраивает под российским консульством ежедневные протесты с напоминанием о войне в Украине

Звуки выстрелов под российским посольством, приглашения в ад, тревожные сирены и гимн Украины — так ежедневно в 7 тысячах километров от Киева канадец Серж Саввиль протестует против российской агрессии в Украине под российским консульством. Мужчина с марта еще не пропустил ни дня и планирует протестовать вплоть до победы Украины, говорится в ТСН.

В Канаде в центре города Монреаль, находится русское консульство в Канаде, а напротив стоит частный дом весь в сине-желтых цветах. На окнах висят большие флаги, а клумба рядом украшена маленькими флажками. Российское консульство такая сине-желтая красота ужасно раздражает.

Это здание принадлежит сотруднику мэрии Монреаля Сержу Саввилю. "Он таким образом декорировал каждое окно своего дома в поддержку Украины", – рассказывает украинка Анна Лях.

"Когда война началась, я работал из дома и я мог видеть из моего офиса ежедневно митинги напротив российского консульства. Когда митинги заканчивались и когда солнышко садилось, я видел как работники консульства убирали все то, что приносили митингующие, не только у входа но также и на территории общего пользования, которая принадлежит городу, и когда ты просыпаешься утром, то уже ничего не напоминало о трагедии в Украине. Я решил, что достаточно и с 12 марта я пошел в магазин флагов в Монреале, купил 8 крупных украинских флагов и повесил на восемь окон моего дома, выходящих на российское консульство, чтобы поддержка Украины была постоянной и не прекращалась", — объясняет свой мотив канадец.

Но и этого канадцу оказалось маловато. Он загрузил звук сирены и каждый день включал его под российское консульство. Приходит туда как по графику – в полдень и без выходных. Еще обязательный элемент протеста – украинский славень. "Ежедневно я трижды проигрываю гимн Украины напротив российского консульства. Это запись, предоставленная мне украинцами. Также раздаются звуки стрельбы и сирены, таким образом мы показываем россиянам, что украинцы слышат каждый день", — рассказывает мужчина.

С собой Серж берет детскую тележку с сине-желтым флагом, мощную колонку, чтобы быть уверенным — внутри здания под триколором его слышат. Его протест происходит при любой погоде – и когда уже достаточно прохладно, и под дождем и в жару. Серж никогда не бывает на этих акциях сам, иногда к нему присоединяются украинцы. Канадцы, которые на украинском не говорят, но все равно поют гимн, читая транскрипцию из бумаги.

У этой ежедневной акции уже появился собственный документалист – 91-летний Клод Фурнье, он режиссер и ежедневно снимает короткие ролики и выкладывает в "Твиттер".

Такие акции раздражают работников консульства, но прекращать мужчина их не планировал до самой победы Украины.

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