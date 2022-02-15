Канцлер Германии находится с визитом в Москве: как встретили Шольца в Кремле

Накануне немецкий канцлер заверил украинскую сторону, что в случае очередного нападения России на Украину Кремль получит санкции.

Российская Дума сделала первый шаг к признанию независимости временно оккупированных территорий Донбасса. Принять соответствующее решение просят Путина. Тот сегодня встречается с германским канцлером. В Москву отправился и глава ОБСЕ.

С какими предложениями прибыл дипломатический десант Запада, в эфире ТСН.16:45 рассказала корреспондентка ТСН Екатерина Федорченко.

Так, немецкий канцлер после визита в Киев отправился на переговоры в Москву, но уже за считанные часы прямо на борт собственного самолета ему приходится вступить в противостояние с россиянами из-за коронавируса. Москва требует от всех участников делегации три ПЦР-теста. А Олафа Шольца, который будет говорить с Путиным, российские медики хотели протестовать после приземления. Впрочем, на такие условия немецкий канцлер не соглашается и сделать ПЦР-тест позволяет только врачу из немецкого посольства, россияне могут разве что смотреть. Из-за этого так же, как и Эммануэль Макрон, не позволивший тестировать себя российским медикам, на переговорах с Путиным Шольц оказывается за тем же длиннющим столом — на дистанции от главы Кремля.

Обсудить накопление войск на украинских границах и европейскую безопасность в Москву прибыл и глава ОБСЕ Збигнев Рау. На встрече с министром иностранных дел он предлагает начать новый диалог и озвучивает ему логику этого проекта.

"Надеюсь, что обсуждение конфликтов, продолжающихся в регионе ОБСЕ, дестабилизируя европейскую безопасность, приведет к дипломатическим решениям в духе взаимного уважения и компромисса", — заявил Рау.

Впрочем, Лавров, хоть и отвечает, что предложение "интересно", говорит — доверие между Россией и ОБСЕ в настоящее время находится на рекордно низком уровне. Это действительно так, поскольку в день, когда сразу несколько западных делегаций посещают Москву, российская дума решает обратиться к Путину, чтобы тот признал независимыми "ЛДНР". Если так произойдет, говорят в украинском МИДе, это будет фактически означать выход России из Минских договоренностей. Глава же представительства ЕС в Киеве отмечает, что в таком случае у Москвы могут возникнуть дополнительные территориальные претензии к Украине.

Читайте также: