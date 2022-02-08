Канцлер Шольц впервые встретился с президентом Байденом: о чем говорили политики

В частности, в ходе переговоров речь шла о "Северном потоке-2".

Накануне в Белом доме американский лидер Джо Байден принимал немецкого канцлера Олафа Шольца. Их встреча в рабочем кабинете длилась полчаса с глазу на глаз, а затем еще в расширенном формате.

Как прошла встреча и о чем говорили, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 8 февраля.

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Канцлера Германии президент Соединенных Штатов принял у зажженного камина в своем рабочем кабинете. Они говорили там наедине полчаса, а потом – в расширенном формате. Впрочем, в зале для пресс-конференций Олафа Шольца ожидал не столь теплый прием, потому что большинство вопросов журналистов касались судьбы российского газопровода "Северный поток-2".

– Если Россия нападет, это предполагает танки или войска, вновь пересекающие украинскую границу. "Северного потока-2" больше не будет. Мы положим ему конец, – подчеркнул Байден.

– Но как вы это сделаете, учитывая, что контроль над проектом за Германией, – спросила журналистка.

– Мы, обещаю вам, сможем это сделать, – пообещал президент.

Канцлер Шольц за всю конференцию так и не скажет ничего определенного. Он ограничивался общими фразами о полном согласии с американским коллегой, но ни разу не произнес словосочетания "Северный поток" и не дал конкретных обещаний. За что его снова и снова атаковали журналисты. Байден даже вынужден стать на защиту гостя, назвав его партнером, имеющим полное доверие.

Сегодня Эммануэль Макрон посетит Киев и встретится с Владимиром Зеленским

"Мы действуем слаженно. Мы вполне едины и не будем делать разрозненных шагов. Мы будем прибегать к общим шагам. Они будут очень очень болезненными для России. Они должны это понимать", — заявил Шольц.

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К слову, в тот же день в Москве президентов России и Франции разделяет массивный стол несколько метров длиной. На его краях Владимир Путин и Эмануэль Макрон ведут переговоры шесть часов подряд. Впоследствии перед журналистами Путин заявит, что не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО, потому что тогда весь Альянс будет рано или поздно воевать с Россией за Крым. Кроме того, требует от Киева выполнения Минских соглашений по формуле Штайнмайера – с легализацией сепаратистов во власти.

Некоторые предложения Макрона Путин называет правильными и такими, которые могут стать основой для понимания. О чем идет речь – ни один из них не уточняет. Во вторник Макрон обсудит это в Киеве с Зеленским. Только намекает, что касаются идеи Минских соглашений.

В то же время, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен накануне заявил: Украина уже выполнила чуть ли не все зависимые от нее пункты Минских соглашений, а Россия – ни одного. Поэтому этот документ может являться инструментом урегулирования, только если РФ отнесется к взятым на себя обязательствам серьезно.

Дипломатические усилия мировых лидеров по противодействию российской агрессии длятся непрерывно. После переговоров с Путиным президент Франции отправился на переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Канцлер Шольц из Вашингтона возвращается в Берлин, потому что после обеда его там ожидают президенты Польши и Франции.