Кандидаты в судьи записали обращение к Зеленскому: чего хотят "достойные, честные, неистовые"

Теперь герои обращения спрашивают Зеленского, сколько можно ждать.

Тринадцать претендентов на должность служителя Фемиды записали под минорную мелодию видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом 11 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Говорят что о них забыли. Мол, отбор на должность они прошли еще при Януковиче, но их он назначить не успел, так как сбежал. Порошенко назначал других, а, по словам участников видео, над ними поиздевался и тоже не назначил. Теперь герои обращения спрашивают Зеленского, сколько можно ждать.

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"Мы кандидаты в судьи, достойные, честные, неистовые. Мы благородные герои правды. За профессиональное мнение профессионально убиты. Нас не назначил беглец, а пятый так вообще поиздевался. Но, Владимир Александрович, остановиться должна эта крамольная дерзость ... ", — говорят они.

Новости Украины: 13 кандидатов на должность судьи записали видеообращение к Зеленскому

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