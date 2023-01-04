Канонады в Орехове почти не стихают, но там остаются люди, чтобы помогать военным

Один человек погиб, один в критическом состоянии, двое – в крайне тяжелом. Россияне обстреляли "Пункт незламности" в городке Орехов в Запорожье. Снаряд разорвался, когда люди пришли туда зарядить телефоны. Пожилой мужчина погиб на месте, говорится в ТСН.

"Грады", САУ и ствольная артиллерия — по Орехову оккупанты бьют круглосуточно. Местные говорят, что грех, но это счастье, что погиб только один человек – мужчина вышел подышать воздухом. Раненых доставили в больницу, один из них – в крайне тяжелом состоянии.

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Несмотря на ужасные обстрелы, в Орехове остаются старые и молодые. “Дрова завозим солдатам, воду подвозим, такая работа у нас. Это когда-то немного тихонько, подберу мусор, а так в основном развозим на блок-посты ребятам, дрова пилим на передовую, ну, на блиндаже, работаем, помогаем”, — рассказывает местный тракторист.

Стоять на месте здесь нельзя. Если люди не бегут, очевидно, это перерыв между взрывами. Волонтеры, подвозящие одежду и продукты, обескуражены – население здесь не должно быть вообще, но люди остаются. “Ну, Орехов это – вот если Лиман – там ничего нет, то Орехов – где-то рядом. Когда избит центр, то уже капец. Если Никополь там были прилеты, то Орехов – это как линия фронта такая”, – говорит волонтер.

Из 12 тысяч в Орехове осталось 800 жителей. Они отказываются уезжать, как бы их ни уговаривали. Ждут, когда ВСУ отодвинут врага, потому что сейчас россияне на расстоянии нескольких километров от городка.

Россияне попали в пункт несокрушимости в Орехове: люди выживают под постоянными обстрелами

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