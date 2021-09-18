Капитолий огородили грузовиками и полицией: в США проходят митинги сторонников и противников Трампа

Митингующие уверяют, что будут проводить исключительно мирные акции.

Возле Капитолия — новый митинг сторонников Трампа. Полиция до прихода митингующих готовилась заранее — окружила Конгресс высоким забором. Говорят, существует угроза насилия. Особенно после событий 6 января этого года. Тогда сторонники Трампа устроили настоящий погром в здании Капитолия, в результате которого погибли 5 человек, сотни активистов были арестованы в связи с этим делом.

Об этом 18 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Наша миссия — обеспечить безопасность во время этого мероприятия. Уже были угрозы о применении насилия во время этого события. Но, в случае, если кто-то из участников начнет прибегать к насильственным действиям, у нас есть план, как это предотвратить или как остановить противоправные действия как можно скорее", — отметил руководитель полиции Капитолия Томас Мангер.

Новости мира: сторонники Трампа устроили митинг возле Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп отметил, что "наши сердца и мысли с людьми, которых несправедливо преследуют в связи с протестом 6 января, который состоялся из-за фальсификации президентских выборов. И вдобавок это еще и свидетельство того, какими двойными стандартами пользуется наша система юстиции. В конце концов, несмотря на все, справедливость восторжествует!".

Рядом — митинг противников Трампа. Оба лагеря утверждают, что собираются проводить исключительно мирные митинги.

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались возле Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

В призыве к мятежу против правительства обвинили Трампа. 13 января Палата представителей поддержала решение об импичменте. Однако во время финального голосования в американском Сенате необходимых двух третей голосов сенаторов не набрала, поэтому импичмент Трампу объявлен не был.

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