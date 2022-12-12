Капитуляция России, свержение Путина и членство Украины в ЕС и НАТО: интервью с министром иностранных дел Эстонии

Это его заявление совпало со статьей в The Times, идет речь о неформальном одобрении США дальнобойных ударов Украины по территории России. Также издание, ссылаясь на чиновника американского оборонного ведомства, не исключает поставок Украине дальнобойных ракет и бомбардировщиков, хотя ранее Москва официально заявляла, что сочтет это вступлением США в войну.

Усиливает напряжение еще и то, что, несмотря на попытки Вашингтона, Путин возобновил ядерные угрозы. Более того, глава Кремля не исключает включения концепции превентивного ядерного удара в российскую военную доктрину. Вместе с тем, по данным США, между Россией и Ираном растет уровень военно-технического сотрудничества. Москва уже запросила у Тегерана сотни дронов и баллистических ракет.

Между тем, отдельные страны ЕС, такие как Франция и Германия, официально демонстрируют открытость к дальнейшему диалогу с Россией и лично с Путиным, надеясь, что это может что-то изменить. Хотя, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, всякий раз, когда он разговаривает с Путиным, "он говорит очень четко о завоевании чего-то".

Чтобы разобраться, где конец этой войне, почему западные партнеры не хотят предоставлять нам более мощное вооружение, какие возможные конфигурации окончания этой войны видит Запад, и будет ли Украина после этого в ЕС и НАТО ТСН.ua расспросил во время интервью у министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

– Полномасштабная война России против Украины длится уже десять месяцев. И конца этой войны не видно. Очевидно, что Путин готовится ко второй волне мобилизации. То, что он решил воевать до последнего россиянина?

– Путин продемонстрировал свою решимость получить то, чего он хочет. И единственным ответом западного сообщества должно быть также показать агрессору, что наша сила воли будет оставаться сильнее. В понедельник (12 декабря – ред.) на Совете иностранных дел ЕС мы обсудим направление дополнительных ресурсов (по сообщениям СМИ, это, по меньшей мере, 2 млрд евро – ред.) в Европейский фонд мира, из которого мы также финансируем отдельные поставки оружия Украине. Надеюсь, что в ближайшее время мы также сможем принять новый девятый пакет санкций против России. И, что самое важное, мы должны показать нашу готовность изменять образ мышления по поддержке Украины. Оно должно быть направлено на получение постоянных практических результатов.

Россия совершает зверства или серию эскалационных шагов в ходе этой войны. И западные страны отвечают большим поставкам военной помощи и санкциям. В то же время мы должны немедленно давать то, что просит Украина, и это было моим основным сигналом к министрам иностранных дел стран-членов НАТО (на встрече в Бухаресте – ред.), и я повторил это министрам иностранных дел ЕС. То есть, мы должны немедленно предоставлять то, что просит Украина, относительно всех конвенционных систем вооружения, а также увеличить санкции до такого уровня, которого было бы достаточно, чтобы Россия прекратила войну, а Украина смогла освободить свои территории.

- В чем, по вашему мнению, Запад все еще ошибается по поводу России и ее способности продолжать эту войну? Каких санкций еще недостаточно, чтобы полностью обрезать России возможность финансировать эту кровопролитную войну против Украины?

- Я думаю, что главная проблема режима санкций состоит в получении Россией доходов от (экспорта – ред.) природных ресурсов. Поэтому мы вели интенсивные переговоры со странами-членами ЕС, который предел ценового "потолка" должен быть установлен на российскую нефть. Предложение Еврокомиссии было на уровне $65 за баррель. Эстония, Литва, Польша сопротивлялись этому первому предложению. В итоге мы достигли договоренности о $60 за баррель, которая все еще высока. Поэтому нужно работать в направлении уменьшения (этого лимита – ред.) вполовину. Потому что половина (т.е. $30 за баррель – ред.) будет означать, что Россия фактически не получит чистой прибыли от продажи нефти. Однако, вместе с тем, странам ЕС удалось принять решение, что текущий ценовой "потолок" на российскую нефть, начавший действовать в понедельник, 5 декабря, будет пересматриваться в направлении снижения. Вторым элементом является русский денежный сектор и банки. Есть десятки российских банков, все еще не отрезанные от системы SWIFT. И нам также необходимо отрезать все денежные потоки западных компаний в Россию, и напротив. Поэтому это нужно принять немедленно. И третье, также есть обширный перечень разнообразных товаров и услуг, которые все еще продолжают поступать (в Россию – ред.). Но это уже второстепенно, если мы говорим о влиянии санкций. Основой являются доходы от природных ресурсов.

- Понятно, что Запад хочет контролируемой смены власти в России из-за огромного арсенала ядерного оружия. Однако мы уже видим, что Кремль сознательно выводит Пригожина, Кадырова и других в публичное поле. По-вашему, может ли в России все выйти из-под контроля?

– Под выходом из-под контроля вы имеете в виду потерю контроля ситуации Путиным? Конечно, это может произойти. К сожалению, мы не видим, насколько независимы они. Судя по публичным высказываниям, большая разница в их подходах к Путину и войне. Но сейчас Россия превращается в достаточно тоталитарное государство. Если Путин будет становиться более пассивным, а не активным по отношению к их власти и экономическим интересам, все может очень стремительно измениться. Я помню по своей юности, как Горбачев был фактически низложен. И этот процесс усиливается, когда институции просто отказываются выполнять приказы. Но это действительно правда, что происходит радикализация таких людей как Пригожин, Кадыров, которых делают публичными лицами в России. Это, я думаю, должно дать четкий сигнал миру повсеместно признать Россию террористическим режимом. Ибо в основном люди этого террористического направления относятся к деятельности высшего руководства (в России – ред.).

- Возможно, это такой шантаж Запада со стороны Путина, чтобы показать, что, возможно, лучше пусть он у власти в России, чем эти радикальные персонажи?

– Да. Россия, как и Советский Союз, играет в эту игру. Мол, посмотрите, что здесь могут быть еще безумнейшие, непредсказуемые и кровавые люди, которые могут заменить действующий режим. Но, я надеюсь, что никто не воспримет этот нарратив. Потому что на самом деле главным центром геноцида украинского народа является политическая воля Путина. И именно его воля воплощает эти зверства в реальность. В этом контексте, я надеюсь, никто не верит, что сопротивление режиму Путина все-таки должно быть ограничено, потому что если нет, тогда Пригожин придет к власти.

– Кстати, это был очень крутой шаг с вашей стороны с наручниками для Пригожина в ответ на бутафорскую "кровавую" кувалду, которую Пригожин направил в Европарламент. Вы уже частично ответили на мой вопрос о том, может ли у России все выйти из-под контроля. Однако, в целом, как вы думаете, как Путина могут отстранить от власти, и что произойдет в России после него?

– Очевидно, что падение Путина может произойти, когда Россия проиграет войну. Итак, по проигрышу России я полностью соглашаюсь с предварительными условиями президента Зеленского. Во-первых, это полное освобождение всех украинских территорий. Во-вторых, выплата всех репараций. И, в-третьих, полная ответственность. Это лакмус для мирового сообщества, что мы не увидим возвращения в business as usual в международных отношениях после войны с Путиным и его соучастниками. Они должны понести полную ответственность за преступления против человечности, которые они совершили, за преступления агрессии. И эти события, я думаю, могут привести к свержению путинского режима. Когда это может произойти? Это вопрос более сильной и практической поддержки Украины западным сообществом. Ибо я не на секунду не сомневаюсь в решимости храбрых украинцев всеми средствами противостоять на поле боя российским агрессорам.

– Вы только что сказали о поражении России. Какие видите конфигурации окончания этой войны? Может ли эта война окончиться не за столом переговоров? Может ли эта война выйти за границы Украины? Или это произошло после ракетного взрыва в Польше?

- Расследование по этому ракетному взрыву еще продолжается. Но власти Польши уверены… Я бы сказал, что, хотя это не мировая война, но эта война имеет последствия во всем мире. Хотя, по международному законодательству, сторонами военного конфликта в этой войне две страны. Но, конечно, западные страны рассматривают Россию в более широкой перспективе противником. И, я думаю, Россия также не скрывает, что имеет такой же взгляд на западные страны. Поэтому, я думаю, эта война, и я хочу это подчеркнуть, есть не только о будущем и свободе Украины и украинского народа. Она о будущем всей Европы. Ибо, и я это много раз подчеркивал, если в теории итогом войны будет в каком-то виде не полная победа Украины, а что-то амбивалентное, это будет означать экзистенциальную угрозу для всех европейских наций и для всего европейского порядка безопасности. И ради восстановления мира в Европе и устойчивой европейской архитектуры безопасности, нам нужно иметь будущее, где границы стран незыблемы. А это означает победу Украины, когда страна-агрессор понесет всю полноту ответственности. И также, я думаю, что неизбежной предпосылкой будущего европейского порядка безопасности является то, что Россия в будущем после войны не должна быть в позиции, чтобы диктовать своим соседям свои условия, различные опции безопасности или условия образа жизни. Поэтому, если вы спрашиваете, как закончится эта война, война должна закончиться выполнением этих предпосылок, которые озвучил украинский президент. И также по результатам событий на поле боя или законного юридического документа, который будет фиксировать итог этой войны. Это уже ближайшее будущее. Причем поближе, чем мы все надеемся. Увидим.

– Интересно. Большое спасибо за этот ответ. Знаете, сейчас в Украине, странах Балтии, Польши довольно распространена дискуссия по поводу "хороших" и "плохих" россиян. Особенно остро этот вопрос возник после скандала с российским телеканалом "Дождь". Что вы можете сказать россиянам, которые приняли сторону этого телеканала, чтобы они поняли, что на самом деле произошло? Потому что мы в Украине очень хорошо поняли позицию этого телеканала по сочувствию и помощи мобилизованным россиянам.

- Я думаю, что все честные люди, независимо от национальности, если они несут ответственность за свои действия и человеческое сердце, противостоят этой войне. И, конечно, российским гражданам может быть больно представить, что их страна участвует в войне. Но это, я бы сказал, ошибочная боль. Ибо сначала мы должны быть людьми. И во-вторых, думать о будущем нашей страны. Итак, режим Путина превращает будущее и достоинство России в убийства. Я думаю, что каждый честный русский должен сопротивляться войне всеми доступными ему общественными средствами, имеющими в своих руках. И здесь не может быть какой-то серой зоны, говоря, что "я за мир", "я не буду занимать позицию по этому конфликту", "я имею какую-то поддержку (по ошибочному гуманистическому подходу) российских военных"… Нет. Это означает, что все эти половинчатые комментарии или позиции морально неприемлемы. Поэтому Латвия, где работал "Дождь", приняла ответное решение на эти заявления. И, я думаю, для этого у них вполне понятные аргументы.

– Да. Эстония и Литва, как мы уже увидели, также запретили этому телеканалу говорить в их странах. Хорошо. Следующий вопрос о ядерных угрозах Путина. Казалось, что США и Китай были достаточно убедительными по поводу возможных последствий. Но на прошлой неделе мы снова услышали заявления Путина о ядерном оружии, что риск ядерной войны растет и т.д. Так, как вы думаете, Путину наплевать на последствия?

- Я думаю, что это игра в бегство из курятника (chicken run game – по аналогии с одноименным мультфильмом – ред.). Сейчас Путин намерен действовать именно так против силы воли западного сообщества в надежде, что мы начнем бояться его угроз. Надеюсь, что ни одна западная страна или общественное мнение не купится на эти угрозы. Потому что, как мы также видим из прошлого от определенного взаимного ядерного сдерживания, которое применялось во времена Холодной войны, первый элемент действительно состоит в том, если в этом контексте вы в одностороннем порядке используете ядерное оружие, это приведет к мощному ответу. И об этом также были даны четкие сигналы со стороны западных стран, обладающих ядерными силами. И, я думаю, Кремль четко уловил этот месседж. И второе, конечно, если спуститься к этим угрозам и начать их оценивать, тогда где проходит этот предел? Это означает, что ядерная страна террорист может терроризировать целую планету на постоянной основе. Поэтому мы не можем позволить себе, во-первых, бояться, а во-вторых, мы должны быть готовы ко всему. Но я убежден, что риторику, которую он (Путин – ред.) сейчас использует, это только устрашение. И, я думаю, не украинского народа, потому что он знает, что украинцы несокрушимы в этом контексте. Но в более широком смысле мирового сообщества. Однако он терпит поражение на этом пути.

– Американская пресса пишет, что 20 из 30 стран-членов НАТО уже исчерпали свои возможности для поставки оружия Украине. Вы министр иностранных дел, а не обороны, но все же вовлечены в обсуждение этих вопросов. Что, все так критично?

- Я думаю, что у нас все еще есть потенциал для немедленной поставки оружия Украине. Конечно, это зависит от единоличных решений стран, имеющих необходимое оружие. Это также обсуждалось на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Бухаресте, где я призвал, что во-первых, Украине должны предоставить танки. И несколько стран-членов Альянса имеют эти танки. Во-вторых, (предоставить – ред.) ракеты большой дальности без каких-либо политических оговорок. И многие страны тоже имеют такое оружие. И, в-третьих, конечно, (предоставить – ред.) большие объемы систем ПВО. Украина сейчас, когда мы говорим о военной помощи, нуждается как в щите, чтобы защитить своих людей, свою гражданскую инфраструктуру, так и меч для сдерживания агрессора.

– Как считаете, эти разговоры о переговорах с Россией уже закрыты? Каковы причины для таких заявлений? Почему Макрон сказал о необходимости предоставления России каких-либо гарантий безопасности? О чем он вообще говорит?

- Этот вопрос должны комментировать власти Франции и президент Франции. Но, я думаю, что страны, требующие гарантий безопасности, это именно те страны, которые находятся под атакой России. Высшее руководство России требует только одной гарантии безопасности – это гарантия безопасности сидеть на трибунале. Это та безопасность, которую мировые страны должны предоставить лидерам России. И также я думаю, что действительно очень важно сохранить западное единство в поддержке Украины, как и продолжать сопротивляться России и российской агрессивной войне. И, я думаю, что во всех этих наивысших уровнях контактах или знаках по диалогу с топледерами России есть опасность того, что они могут быть интерпретированы, как определенные признаки слабости, не так даже со стороны друзей Украины, как, наоборот, они также могут дать кислород в Кремле. И это не очень хорошая вещь. Потому что мы помним, насколько интенсивными эти разговоры на самом высоком уровне были как раз накануне начала этого этапа войны. И они никак не остановили российскую машину войны.

– И последний более широкий блок вопросов о будущем европейской архитектуры безопасности после этой войны. Как она может измениться? Как могут измениться НАТО и ЕС? Какое будущее ждет эти два блока после окончания полномасштабной войны России против Украины?

– Думаю, есть несколько элементов, и имеют место тектонические изменения. В Эстонии мы никогда не питали никаких иллюзий относительно российских намерений. Но также были надежды на изменение понимания западных стран, которые подошли к новому ракурсу. И сейчас мир также понимает, что все эти российские действия, которые они предпринимали против других стран, против западных стран, другие задачи, политическая коррупция, использование каких-либо средств воздействия, кибератаки и т.д., все они применялись для единой стратегической цели – получения преимущества над Западом. И в этом контексте единственный путь ответить на это – никоим образом не искать политики унижения. Ибо если мы не научились в течение десяти месяцев этого этапа войны, но, если поставить это в объективную перспективу, — за восемь лет этой войны, тогда мы ничего не научились, я бы сказал честно. И второй важный элемент этого – мы должны больше инвестировать в военную способность, безопасность, а также, что еще более важно, я надеюсь, что будет большая дискуссия, которая уже началась, как мы видим будущую европейскую архитектуру безопасности. И, я надеюсь, мы будем исполнены решимости, что мы, как нации Европы, снова не окажемся в определенном половинчатом решении, которое лишь откладывает возможные будущие агрессии России. Этого не должно произойти. И также, конечно, мы должны открыто обсуждать, и это был мой месседж на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО (в Бухаресте — ред.), как страны-члены НАТО будут рассматривать заявку Украины на членство в Альянсе, которая была подана властью Украины в начале октября в адрес НАТО.

– Именно об этом мой следующий вопрос. Итак, о будущем членстве Украины в НАТО. Вы верите, что это действительно может произойти? И от чего это зависит?

– Это зависит от консенсусного решения стран-членов. Но, я уже говорил, что это не вопрос "или" (это произойдет – ред.), это вопрос "когда" и "как". Потому что, "или" мы бы уже могли видеть Украину, как будущего члена НАТО, и на этот вопрос уже был дан ответ 14 лет назад в коммюнике лидеров стран-членов НАТО Бухарестской встречи. Но "когда" и "как" — это уже домашняя работа нашего поколения западных политиков сделать это. И, конечно, каждый прекрасно понимает, украинцы понимают, все страны-члены НАТО понимают, что этот вопрос не будет буквально завтра. Но это вопрос, как мы говорим, на столе. И если мы говорим, если кто-то скажет, что мы не должны эскалировать ситуацию, говоря о членстве Украины в НАТО, думаю, что это даст на самом деле какую-то активность Путину. И это будет коренным образом ошибочным сигналом. Ибо еще одно из оправданий того, почему Путин начал эту войну, на самом деле состоит в том, чтобы избежать возможности Украины иметь собственные варианты будущего видения безопасности.

– И последние два вопроса. Первое – о гарантиях безопасности, которые может получить Украина. Вы только что сказали, что будущее членство Украины в НАТО – это не тема завтрашнего дня. Это задача для нас на будущее. Но до этого, в настоящее время до членства Украины в НАТО, мы можем получить эти гарантии безопасности?

- По моему пониманию, мы должны немедленно, прямо сейчас предоставить больше оружия (Украина — ред.), чтобы продолжить осуществление полной изоляции России, ее дальнейшей ответственности (за совершенные военные преступления — ред.), направление замороженных российских активов на восстановление и поддержку Украины. И это вопросы ближайшего будущего, которые мы должны решить. Второй элемент, говоря о гарантиях безопасности, мы не должны полагаться на половинчатые решения в будущем. Это означает, что эти гарантии безопасности являются причиной существования НАТО, и это членство (Украина — ред.) в НАТО.

– И последний вопрос о членстве Украины в ЕС. Итак, опять же, от чего это зависит?

- Опять же, я уверен, что власти Украины будут полны решимости придерживаться всех этих семи пунктов, установленных Еврокомиссией (для старта переговоров о вступлении Украины в ЕС — ред.). Но один – это административные вопросы, техническая работа, которая должна быть объективно выполнена. Но другой, первоочередной вопрос – это всегда политическая воля. Политическая воля граждан Украины очень четкая. Сейчас очень важно также иметь консенсус, политическую волю стран-членов ЕС. И это длинная дорога. Эстония это хорошо помнит. Это требовало от нас лет. Но также очень важно говорить о первых шагах, которые мы уже можем предпринять, чтобы начать технические переговоры по разделам (членства Украины в ЕС – ред.) между ЕС, между Еврокомиссией и Украиной уже в следующем году. И это вопросы, которые Эстония решительно поддерживает. И так считают многие страны. И это, я считаю, очень важно продолжать делать на этом пути шаг за шагом. Да, здесь могут возникать много вызовов на объективной основе. И также, возможно, возникнут политические вопросы. Но есть друзья на этом пути. Поэтому эта дорога будет короче. И, я уверен, у Украины будет будущее в ЕС.