Капоты обоих автомобилей раздавило, а водитель легковушки был пьяным: подробности смертельного ДТП со "скорой"

Капоты обоих автомобилей раздавило, а водитель легковушки был пьяным: подробности смертельного ДТП со "скорой"

Возле поселка Коротич легковушка лбом в лоб столкнулась с машиной медиков.

4 января в 22:00 на 461 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи поселка Коротич Харьковской области водитель автомобиля "Skoda Octavia", двигаясь в сторону города Люботин, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем бригады скорой медицинской помощи.

Об этом 5 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Они как раз спешили к пациенту, у которого случился сердечный приступ. Ехали с включенными проблесковыми маячками. Удар был такой силы, что капоты обоих автомобилей фактически раздавило. Медсестра "скорой" получила травму головы и многочисленные ушибы. Водитель легковушки умер по дороге в больницу. Предварительно, он сел за пьяный руль.

Напомним:

В селе Нижние Ворота Мукачевского района Закарпатской области во время движения загорелся автобус, в салоне которого находились 50 туристов. До прибытия спасателей водитель помог пассажирам эвакуироваться и с помощью огнетушителя пытался сдерживать распространение огня.

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