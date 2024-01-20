"Капсула жизни" – изобретение, которое спасает жизнь от ударов РФ: сколько стоит и где можно установить

В Украине создали "Капсулу жизни", которая может уберечь от российских обстрелов и ракетных ударов и уже подняла шум в соцсетях. Сколько стоит такая конструкция, где ее можно установить, может ли изобретение киевлянина сопоставить конкуренцию израильским укрытиям – в эксклюзиве TSN.UA. рассказала Виктория Панченко.

Как рассказал изобретатель конструкции – киевлянин Сергей Захарин – "Капсула жизни" может уберечь вас от обстрелов оккупационных войск армии РФ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Киевлянин шокировал своим изобретением! "Капсула жизни" должна быть в каждой квартире?

"Капсула жизни" способна спасать людей от ракетных обстрелов. Металлическую конструкцию можно установить как в доме, так и в квартире или офисе.

Убежище – компактное и мобильное, высотой не более 2 метров и шириной 1 метр. Конструкция может легко разбираться на части. Она состоит из металлических листов толщиной всего 5 мм, которые совмещаются болтами и вместе крепятся к опорной стене здания.



Сергей Захарин уверяет – при обрушении дома модульная конструкция не деформируется. Надежность испытал на себе и теперь с уверенностью говорит, что его "Капсула жизни" выдержит нагрузку более 40 тонн и защитит от 99% мелких обломков.

"Себестоимость "Капсулы жизни" — 53 тысячи гривен. Реализую я ее за 70 тысяч гривен. Изготовление на "Капсулу жизни" где-то шесть часов", — рассказал изобретатель.

По его словам, конструкция оборудована всеми необходимыми средствами безопасности. От прямого попадания такая капсула не спасет, однако имеет преимущества перед обычным укрытием.

Такую капсулу уже приобрела одна семья в Киевской области. Команда разработчика работает каждый день, ведь есть и другие покупатели. Для заказов доступны два варианта укрытия – для трех и шести человек. В планах изобретателя – разработать на большее количество человек и поставить на серийное производство.

Укрытия в Израиле

Если для Украины "Капсула жизни", которая спасает от ракет, – это новинка, то в Израиле такие укрытия – это норма. Согласно закону о гражданской обороне, который был принят еще в 1951 году, все дома в Израиле должны иметь системы защиты.

Сейчас на территории Израиля насчитывается более миллиона подземных бомбоубежищ и общественных укрытий.

Чтобы дойти до общественного укрытия жителям Израиля, необходимо 5 –10 минут, однако ракеты долетают значительно быстрее. Следовательно, население имеет лишь 20 секунд на поиск укрытия.

Для того чтобы уберечь гражданских, в 1993 году власти Израиля обязали застройщиков проектировать укрепленные комнаты с железобетонными стенами, металлической герметической дверью и системой вентиляции.

Такие укрытия есть во всех жилых и общественных зданиях Израиля. Есть два вида таких комнат: мамак – укрепленная комната в общественных зданиях, предусмотренная на каждом этаже и мамад – укрепленная комната в квартире.

Кстати, такие укрытия предусмотрены и в случае химической атаки. Они оснащены специальными фильтрами, которые уберегут вас от химических ядов. Также в Израиле можно встретить защитную конструкцию, очень похожую на украинскую "Капсулу жизни". Такой модуль может легко и быстро складываться и разлагаться, и не занимает много места.

"Землянка-убежище" от ТЦК

Еще одно украинское ноу-хау взорвало сеть. Если вы призывного возраста и не хотите попасть на глаза, а точнее в руки ТЦК, то это предложение именно для вас.

Настоящее спасение от военкомов. "Землянка-убежище" в секретном месте. Как отмечают в видеоролике, там есть все для автономной выживаемости: печь, продукты, спальное место, природа и свежий воздух. И вся эта "роскошь" стоит 400 евро.

Напомним, как и в каких случаях наказывают уклонистов — объяснение адвоката.

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